Top 12 des drames K du lycée sur Netflix, Prime Video et plus pour vous ramener à l’école

Kangana Ranaut critique les auteurs-compositeurs de Bollywood pour se concentrer uniquement sur la beauté de la jeunesse et négliger l’attrait des femmes dans la quarantaine et la cinquantaine. Pour souligner son propos, elle a partagé un clip d’Aishwarya Rai de son film Ponniyin Selvan 1. Kangana, dans un post Instagram Stories mettant en vedette Nandini (Aishwarya Rai) rencontrant Kundavai (Trisha Krishnan) dans Ponniyin Selvan 1, a déclaré : « Les paroliers de Bollywood ont écrit d’innombrables versets sur la beauté de seize ans, mais ils ont négligé le subtil courant sous-jacent de sensualité, de sexualité et de séduction chez une femme dans la quarantaine/cinquantaine. Ces femmes ne sont pas seulement belles mais aussi intelligentes et ont vécu une combinaison mortelle. Deux pleines lunes. »

Aishwarya Rai, 49 ans, a été largement saluée pour son apparition dans Ponniyin Selvan I et II, beaucoup la considérant comme sa plus belle représentation. Selon une critique du film du Hindustan Times, « Dans PS 2, Aishwarya Rai en tant que Nandini et Vikram en tant qu’Aditya Karikalan brillent vraiment dans leurs rôles respectifs. La performance d’Aishwarya Rai est si convaincante qu’il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre à sa place. Son interprétation du personnage d’Aishwarya est incroyablement percutant, et elle insuffle de la vie dans le film avec ses expressions intenses et ses silences significatifs. »

Pendant ce temps, Kangana prépare la sortie de son film tamoul Chandramukhi 2, dans lequel elle incarne une danseuse à la cour du roi, réputée pour sa beauté et ses talents de danseuse.

Lyca Productions a sous-titré son affiche, « La beauté et la pose qui volent sans effort notre attention ! Présentant le premier look enviable, imposant et magnifique de #KanganaRanaut en tant que Chandramukhi de #Chandramukhi2. Sortie de ce Ganesh Chaturthi en tamoul, hindi, télougou, malayalam et kannada ! » Kangana décrit le rôle d’une danseuse à la cour du roi, connue pour sa beauté et ses talents de danseuse. Le film devrait sortir en salles le 19 septembre, et Kangana a également Tejas et Emergency alignés pour la sortie.