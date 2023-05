Top 12 des actrices de télévision qui ont souffert d’une crise conjugale

Cannes 2023 fait la une des journaux. De nombreuses célébrités indiennes ont fait une apparition au Festival international du film. De nombreuses divas ont marqué leurs débuts et se sont révélées être de véritables fashionistas. C’est maintenant Anouchka Sharma qui le tue. L’actrice d’Ae Dil Hai Mushkil a fait ses débuts sur le tapis rouge à Cannes en portant une robe blanche à épaules dénudées. Maintenant, son look deux photos sont sorties. Anushka Sharma sait vraiment comment faire une déclaration et ici, elle fait pâlir ses fans avec son look.

Anushka Sharma s’empare de Cannes 2023

Le deuxième look d’Anushka Sharma l’avait fait étalage de Prada, des bijoux de Cartier. Elle portait un haut tube de couleur rose bébé avec un pantalon scintillant. Son haut avait ses deux longues queues. Maquillage simple et cheveux attachés en une queue de cheval soignée, Anushka Sharma était plus fabuleuse que jamais. Même ses fans sont assez impressionnés par son look. « La reine tue », disent-ils.

Découvrez le look cannois d’Anushka Sharma 2

Pour le jour 1, Anushka Sharma était habillée en Richard Quinn. Elle a tiré des bijoux de Chopard pour ce look. Elle a opté pour un chignon soigné, un maquillage glamour pour aller avec son look. Découvrez les photos d’Anushka Sharma ci-dessous :

Alors qu’Anushka Sharma est partie de Mumbai, son mari Virat Kohli était également là. Les fans se demandent si Virat Kohli a accompagné Anushka Sharma sur la Côte d’Azur ou non. On ne pouvait le voir sur aucune photo de la diva de Cannes 2023.

Côté travail, Anushka Sharma qui avait fait une sorte de pause après Zero avec Shah Rukh Khan et Katrina Kaif reviendra sur grand écran avec son film Chakda Express. Elle jouera le rôle du joueur de cricket Jhulan Goswami dans le film. Le tournage de Chakda Express est terminé et tous les détails seront dévoilés prochainement.