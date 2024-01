Top 100 des prospects 2024 par organisation MLB

Tigres (4)

13. Max Clark, OF (ETA : 2026)

22. Colt Keith, 3B/2B (ETA : 2024)

25. Jackson Jobe, RHP (ETA : 2025)

60. Jace Jung, 2B/3B (ETA : 2024)

Avec le choix n ° 3, les Tigers étaient pratiquement assurés de prendre l’un des Big Five de la classe de repêchage 2023 et ont opté pour Clark – un voltigeur de préparation de l’Indiana avec une vitesse plus-plus, un bras fort et un swing gaucher qui joue dans tous les domaines. Beaucoup plus proche des Majors, Detroit a développé Keith et Jung en une paire de cogneurs sur le terrain avec plus de puissance, et la paire devrait avoir un impact sur la liste de la MLB à un moment donné cet été. Jobe pourrait avoir le plafond le plus élevé du groupe en tant qu’as potentiel avec plusieurs lancers de 60 niveaux et plus de contrôle. La seule chose qui le retient est la durabilité potentielle après avoir raté une grande partie du premier semestre de l’année dernière en raison d’une inflammation de la colonne lombaire.