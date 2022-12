Top 100 au Canada : Un élan d’amour pour 2 restaurants de l’Okanagan

Le restaurant BLOCK ONE du 50th Parallel Estate Winery à Lake Country est l’un des 100 restaurants les plus appréciés au Canada en 2022, selon OpenTable. (50e parallèle/Facebook)

Besoin d’un endroit où aller profiter d’un dîner raffiné pour la période des Fêtes?

OpenTable l’a couvert en annonçant ses 100 restaurants les plus appréciés au Canada pour 2022 mercredi (7 décembre), avec une touche locale.

Sur les 100 restaurants, 18 sont en Colombie-Britannique et comprennent Kelowna’s Home Black à Cedar Creek Estate Winery et BLOCK ONE Restaurant à 50th Parallel Winery.

La liste est basée sur des critiques qui présentent une variété de qualités différentes, y compris la note globale de la restauration, une expérience unique, etc. Plus d’un million d’avis ont été laissés sur OpenTable entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 pour construire la liste de cette année.

“Nous constatons un vif intérêt pour une variété d’établissements et d’expériences de restauration cette année, et une forte représentation des cuisines continentales traditionnelles aux diverses cuisines internationales”, a déclaré Matt Davis, directeur national d’OpenTable. « Ce guide de référence généré par les clients se démarque des autres car il reflète les restaurants les plus appréciés des clients à travers le pays. Seuls ceux qui réservent via OpenTable et dînent peuvent laisser un avis.

La Colombie-Britannique avait le troisième plus grand nombre de restaurants sur la liste derrière l’Alberta (23) et l’Ontario (48).

Retrouvez la liste complète des restaurants ici.

