TOP 10 Ent News: Ram Charan, Kangana Ranaut et plus

La folie, les bagarres, le drame ont commencé dans Bigg Boss OTT 2 loger. Cela ne fait même pas une semaine que la série a été créée et les candidats créent déjà suffisamment de drames dans la maison pour que les fans se divertissent. Les combats ont commencé presque dès le premier jour et maintenant l’intensité n’a fait qu’augmenter. Dans un épisode récent, nous verrons Bebika Dhurvé et Abhishek Malhan alias Fukran Insaan se battant grâce à une tâche confiée par Bigg Boss. L’actrice de Bhagyalakshmi a été invitée à lire le visage des candidats et à exposer leurs vraies couleurs. C’est alors qu’elle s’est disputée avec Abhishek.

Dans la promo partagée par Jio Cinema, nous voyons Bebika cibler d’abord Jiya Shankar. Elle dit qu’elle est une personnalité très ennuyeuse et introvertie, mais elle demande ensuite si c’est le vrai côté ou non. Puis elle appelle Abhishek Malhan. Elle lui demande combien de visages il a. Il répond en disant que plus d’une centaine. Bebika le cible alors en disant qu’actuellement il a deux visages et qu’elle se demande lequel gifler en premier. Cela laisse Abhishek alias Fukra Insaan furieux. Il continue à crier à tue-tête en disant que Bebika mettra des années à arriver là où il se trouve.

Regardez la vidéo Bigg Boss OTT 2 ci-dessous :

Bebika Dhurve est actuellement en prison avec Akanksha Puri et d’autres dans la maison Bigg Boss OTT 2. Abhishek et Bebika semblaient plus tôt être un groupe car Manisha Rani partage également de bons rapports avec Fukra Insaan. Bebika avait demandé à Abhishek de la choisir comme capitaine car elle est actuellement en danger. Cependant, il a choisi Akanksha Puri plutôt qu’elle. Cela semble avoir beaucoup ennuyé Bebika.

Que se passe-t-il ensuite dans Bigg Boss OTT 2 ?

Pendant ce temps, dans la maison Bigg Boss OTT 2, nous verrons une autre tâche. Palak Purswani aura le pouvoir de choisir entre la maison Ration et la libération d’Akanksha Puri de prison. Les colocataires sont divisés sur la même chose et il reste à voir si Palak choisit la ration ou son amitié. Bigg Boss OTT 2 devient assez intéressant. Nous attendons également avec impatience le premier Weekend Ka Vaar avec Salman Khan.