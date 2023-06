Top 10 des zones métropolitaines les plus chères aux États-Unis pour les locataires

Selon Échelle salariale , le coût de la vie dans cette zone est supérieur de 26 % à la moyenne nationale. Les dépenses de logement sont 74 % plus élevées que la moyenne nationale et les prix des services publics et les dépenses de transport sont également 10 % plus élevés que la moyenne nationale.

Alors que le loyer moyen à Newark est de 1 850 $ et de 2 500 $ à Jersey City, à New York, il est de 3 610 $, selon Gestionnaire de location de Zillow .

La région des trois États de New York est classée comme la plus chère de la liste. Il a l’une des proportions les plus élevées de locataires surchargés de coûts qui paient plus de 30% de leurs revenus sur des dépenses telles que le loyer et les services publics.

La zone métropolitaine de New York, NY, Newark, Jersey City, NJ est classée comme la plus chère pour les locataires.

Il a la part la plus élevée de locataires surchargés de coûts, avec plus de 62 % consacrant la majeure partie de leurs revenus au loyer.

Oxnard, Thousand Oaks et Ventura, en Californie, qui fait partie de la grande région de Los Angeles, se sont classés troisièmes sur la liste. Il a obtenu un score de 55,17 sur 100 et était le deuxième quartier le moins abordable, selon Lawn Lovers.

Le loyer moyen pour cette région de Californie variait de 2 533 $ à 2 704 $.

Il s’est également classé comme la zone avec le quatrième loyer moyen le plus élevé aux États-Unis, juste derrière deux autres zones californiennes : Napa et San Jose, Sunnyvale et Santa Clara.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui résume le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.