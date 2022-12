Top 10 des villes qui offrent aux acheteurs un meilleur rapport qualité-prix

La méthodologie de Realtor.com pour le rapport comprenait l’utilisation de données sur le marché du logement et l’économie globale pour estimer les valeurs de 2023 pour les 100 plus grandes régions statistiques métropolitaines américaines par taille de population.

Le marché du logement est en pleine mutation en ce moment – ​​grâce aux taux hypothécaires élevés et à l’inflation persistante – et les acheteurs de maisons continuent d’être exclus des grandes villes.

Hartford-West Hartford, CT El Paso, Texas Louisville, Kentucky Worcester, Massachusetts Buffalo-Cheektowaga, NY Comté d’Augusta-Richmond, Géorgie, Caroline du Sud Grand Rapids-Wyoming, MI Colombie, Caroline du Sud Chattanooga, TN, Géorgie Tolède, Ohio

La deuxième ville sur la liste est El Paso, Texas. Selon Realtor.com, la croissance des prix en 2023 d’une année sur l’autre est de 5,4 % et le prix médian des maisons est de 291 000 $. Il est inférieur à la médiane américaine, qui est de 397 408 $, selon Redfin.

Le rapport indique également que 53,9% des vues et recherches en ligne d’El Paso par Realtor.com provenaient de l’extérieur du Texas et près de 10% d’autres parties de l’État.

La même chose peut être dite pour la troisième ville de la liste, Louisville, Kentucky. Il a un prix médian des maisons de 300 000 $ et une croissance des prix en 2023 de 8,4 % d’une année sur l’autre.

Selon le rapport de Realtor.com, 49,8 % des acheteurs de maison qui regardaient la ville venaient de l’extérieur de l’État du Kentucky.

