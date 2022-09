Top 10 des villes avec les meilleures pizzerias du monde

Que vous aimiez le style fin d’une tarte new-yorkaise ou que vous préfériez l’option plus épaisse de style Detroit, vous aurez probablement une opinion assez forte sur ce qui fait la tranche parfaite – et où la trouver.

Selon l’enquête, la meilleure pizzeria de Rome est Seu Pizza Illuminati . Le chef derrière le restaurant, Pier Daniele Seu, est réputé pour créer une pâte ultra-légère et utiliser des garnitures expérimentales.

A New York, la meilleure pizzeria est Una Pizza Napoletana . Le restaurant du Lower East Side est célèbre pour ses tartes napolitaines au feu de bois de 12 pouces du chef autodidacte Anthony Mangieri.

Chaque ville comptait cinq des meilleures pizzerias du monde, soit plus que toutes les autres villes figurant sur la liste des 50 meilleures pizzas.

La meilleure ville pour la pizza en 2022 est à égalité entre New York et Rome, en Italie.

New York, États-Unis et Rome, Italie — Naples, Italie Londres, Royaume-Uni Tokyo, Japon Castéra, Italie Paris, France Milan, Italie Copenhague, Danemark Hong Kong, Chine

Après NYC et Rome, certaines des villes avec le plus de pizzerias figurant dans l’enquête 50 Top Pizza sont Naples, Londres et Tokyo, chaque ville ayant quatre restaurants sur la liste.

Notamment, Naples avait ses quatre pizzerias classées dans le top 10 de la liste globale.

Selon l’enquête, le « berceau de la pizza » incontesté abrite quatre des meilleures pizzerias du monde : 50 Kalò, 10 Diego Vitagliano Pizzeria, Francesco & Salvatore Salvo et La Notizia 94.

São Paulo, au Brésil, mérite également une mention honorable puisque la ville compte trois pizzerias classées dans le top 100 du sondage.

