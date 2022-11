Top 10 des véhicules les plus volés au Canada

Un rapport qui vient d’être publié révèle les 10 véhicules les plus volés au Canada l’année dernière, y compris des modèles de Ford, Honda, Toyota et plus encore.

Le rapport rendu public lundi par l’organisme à but non lucratif anti-fraude à l’assurance Équité Association indique que le Honda CR-V a été le véhicule le plus volé au Canada en 2021. Selon l’association, il y a eu 4 117 vols de ce type de véhicule. Les CR-V volés ont tous été construits entre 2016 et 2021 et représentent 1,7 % de tous les CR-V assurés en circulation à l’époque (236 555).



Le reste de la liste est le suivant :

Lexus RX Series, générations de modèles 2016-21, 2 202 vols sur 34 560 véhicules assurés

Ford F-150 Series, générations de modèles 2015-20, 1 182 véhicules volés sur 292 127 assurés ;

Honda Civic, générations de modèles 2016-21, 768 vols sur 263 958 véhicules assurés ;

Toyota Highlander, génération de modèles 2013-19, 748 vols sur 64 893 véhicules assurés ;

Ram série 1500, génération de modèles 2011-18, 509 vols sur 295 341 véhicules assurés ;

Chevrolet/GMC Silverado/Sierra 1500, génération de modèles 1999-2006, 410 vols sur 71 078 véhicules assurés ;

Honda Accord, génération de modèles 2018-21, 372 vols sur 28 692 véhicules assurés ;

Jeep Grand Cherokee, génération de modèles 2011-20, 346 vols sur 85 528 véhicules assurés ;

Toyota RAV4, génération de modèle 2013-18, 334 vols sur 271 006 véhicules assurés.





Selon le rapport, Toronto et Montréal sont les principales plaques tournantes des vols d’automobiles au Canada. Les responsables de l’étude annuelle affirment que les réseaux criminels volent un nombre croissant de véhicules dans le but de les exporter à l’international. Montréal est le « principal » port d’expédition des véhicules volés, selon les auteurs du rapport.

“Non seulement le vol de voitures coûte aux Canadiens des millions de dollars chaque année, mais le produit de cette activité illégale finance également le crime organisé et le terrorisme, tant au pays qu’à l’étranger”, a déclaré Bryan Gast, vice-président des services d’enquête à l’Association Équité, dans un communiqué. Libération.

Les tendances notées par l’association incluent que les voleurs trouvent un moyen de contourner la technologie antivol. Le rapport indique que les voleurs de voitures peuvent tirer parti d’une partie de cette technologie grâce à des attaques par relais, également connues sous le nom de vols sans clé, qui utilisent des dispositifs pour amplifier le signal émis par un porte-clés à l’intérieur d’une maison, leur permettant de démarrer le moteur du véhicule.

Une autre tactique consiste à cloner la clé d’un véhicule à l’aide d’un port de diagnostic embarqué, selon le rapport.