Les thrillers policiers sont l’un des genres les plus populaires du cinéma indien. Ils vous tiennent en haleine avec leurs intrigues pleines de suspense, leurs personnages intrigants et leurs rebondissements inattendus. Si vous recherchez un divertissement qui fait monter l’adrénaline, voici 10 thrillers policiers en hindi que vous pouvez regarder sur Amazon Prime Video dès maintenant.

Raazi

Raazi est un thriller d’espionnage basé sur l’histoire vraie d’une Indienne qui a épousé un officier pakistanais pour espionner pour le compte de l’Inde pendant la guerre de 1971. Réalisé par Meghna Gulzar et mettant en vedette Alia Bhatt et Vicky Kaushal, ce film est une histoire captivante de patriotisme, de sacrifice et de courage.

Raman Raghav 2.0

Raman Raghav 2.0 est un film sombre et tordu inspiré d’un tueur en série qui terrorisait Mumbai dans les années 1960. Réalisé par Anurag Kashyap et mettant en vedette Nawazuddin Siddiqui et Vicky Kaushal, ce film explore la relation tordue entre un tueur psychopathe et un flic corrompu.

Laid

Ugly est un autre film d’Anurag Kashyap qui expose le côté laid de la nature humaine. Le film tourne autour de l’enlèvement d’une fillette de 10 ans et de l’enquête qui s’ensuit. Le film présente un ensemble composé de Ronit Roy, Rahul Bhat, Tejaswini Kolhapure et d’autres.

Article 375

L’article 375 est un drame judiciaire qui traite de la question controversée du viol et du consentement. Le film met en vedette Akshaye Khanna et Richa Chadha en tant qu’avocats qui représentent respectivement l’accusé et la victime. Le film soulève des questions pertinentes sur le droit, la justice et la moralité.

Don 1 et 2

Don 1 & 2 sont des thrillers d’action élégants et astucieux mettant en vedette Shah Rukh Khan comme personnage principal, un seigneur du crime impitoyable et charismatique. Réalisés par Farhan Akhtar et avec Priyanka Chopra, ces films regorgent de poursuites, de combats et de rebondissements palpitants.

Mardaani

Mardaani est un film qui met en valeur le courage et la détermination d’une policière qui se lance dans le trafic d’enfants. Rani Mukerji joue le rôle principal de Shivani Shivaji Roy, qui est intrépide et implacable dans sa quête de justice.

Les meurtres de Stoneman

The Stoneman Murders est un film basé sur les meurtres réels d’habitants des trottoirs par un agresseur non identifié à Mumbai dans les années 1980. Kay Kay Menon incarne un flic suspendu qui décide d’enquêter seul sur l’affaire et découvre des secrets choquants.

Te3n

Te3n est un thriller mystérieux qui suit trois personnages liés par une affaire d’enlèvement qui s’étend sur huit ans. Amitabh Bachchan incarne un grand-père obsédé par l’idée de retrouver sa petite-fille disparue, Nawazuddin Siddiqui incarne un prêtre qui était autrefois un flic impliqué dans l’affaire, et Vidya Balan incarne un flic actuel qui rouvre l’affaire.

Jalsa

Jalsa est un thriller psychologique mettant en vedette Vidya Balan et Shefali Shah dans le rôle de deux femmes dont la vie est affectée par une affaire de délit de fuite. Le film explore comment ils font face au traumatisme et à la culpabilité de l’incident et comment cela les change à jamais.

Paatal Lok

Paatal Lok est une websérie saluée comme l’un des meilleurs thrillers policiers indiens jamais réalisés. La série suit un flic de Delhi qui décroche l’affaire de sa vie lorsqu’il arrête quatre suspects dans une tentative d’assassinat contre un journaliste. En approfondissant l’affaire, il découvre un monde sombre et dangereux de crime, de politique et de corruption.