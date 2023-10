Top 10 des thrillers à suspense sur Netflix, Amazon Prime et autres OTT qui vous laisseront bouche bée

Barsatein : Mausam Pyar Ka Hindi TV Show à venir, le 6 octobre : dans le dernier morceau, les superstars Shehnaaz Gill et Bhumi Pednekar viennent pour une interview avec Reyansh (Kushal Tandon) et font également la promotion de leur film Thank You For Coming. D’un autre côté, Malini a été très perturbée car elle a vu des vidéos de quelqu’un faisant chanter Kimaya. Lorsqu’elle voit Kimaya vomir, elle craint d’être enceinte et se souvient de son propre passé. Elle connaît la douleur de ce qui arrive à une fille si elle tombe enceinte sans mariage. Elle s’inquiète de la façon dont Kimaya va gérer cela ? Plus tard, Kiki crée une confusion entre Jai (Simba Nagpal) et Aradhna (Shivangi Joshi). Eh bien, que se passera-t-il lorsque Reyansh et Jai apprendront qu’ils aiment tous les deux Aradhna ?

Barsatein Mausam Pyar Ka Twist à venir

Dans le prochain morceau de Barsatein, Aradhna demande à Reyansh (Shivangi Joshi) d’arrêter les informations qui seront diffusées sur sa chaîne d’information, car cela créerait des ravages. Mais Reyansh (Kushal Tandon) refusera de l’écouter. Voyons si Aradhna est capable de l’arrêter ? Reyansh choisira-t-il Ardhana plutôt que son rêve, car cette nouvelle exclusive est quelque chose sur lequel il a vraiment travaillé ? Qui est cette personne qui connaît toute la vérité sur Kimaya et Malini ?

Barsatein Mausam Pyar Ka a beaucoup de rebondissements à venir dans les nouveaux épisodes. Aradhna et Reyansh sont à un moment où une seule décision peut ruiner les choses entre eux pour toujours, ou rendre leur lien incassable. Eh bien, nous devons attendre de voir ce que Reyansh décide. Il se peut aussi que Jai soit le méchant principal et que ce soit lui qui ait tout découvert sur Malini (Nausheen Ali Sardar) et Kimaya.

Baratein Mausam Pyar Ka Show est l’une des nouvelles émissions de télévision populaires. L’alchimie entre Reyansh et Aradhna est très intéressante. Ils (Kushal et Shivangi) partagent également un beau lien dans la vraie vie qui se traduit dans leurs scènes à l’écran. Restez à l’écoute de BL pour plus de mises à jour sur Barsatein.