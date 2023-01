Top 10 des téléviseurs intelligents recommandés pour les fans de football

Dans le monde du streaming, les 10 meilleurs téléviseurs intelligents jouent un rôle important pour les fans de football. Les téléviseurs intelligents permettent un accès facile aux plateformes de streaming telles que ESPN+, Paramount+, Peacock, Apple TV, fuboTV et plus encore. Tous ceux-ci ont une couverture exclusive des ligues de football du monde entier. En utilisant les téléviseurs intelligents, il suffit de changer d’application et ils regardent une compétition différente.

Essentiellement, c’est la chose la plus proche de simplement «changer de chaîne» tout en s’adaptant au labyrinthe des services de streaming.

Même dans ce cas, certains téléviseurs fonctionnent mieux que d’autres. Qu’il s’agisse de facilité d’accès, de qualité ou simplement de ce qui vous convient le mieux, il y a toujours une préférence à avoir.

Voici nos 10 meilleurs téléviseurs intelligents recommandés pour les fans de football.

Top 10 des téléviseurs intelligents pour les fans de football

Chacun de ces téléviseurs aura la capacité de transporter les applications susmentionnées.

LG OLED C2

C’est parmi les favoris du consensus, et c’est surtout pour la valeur. La série LG C2 est toujours capable de fournir la qualité d’image qui distingue les téléviseurs modernes. De plus, il dispose de la télécommande magique, il vous suffit donc de pointer et de cliquer sur l’écran d’accueil LG.

L’aspect 4K, quelque peu cohérent sur les téléviseurs suivants, est parfait pour regarder le football. La Premier League diffuse des matchs hebdomadaires en 4K, ce qui améliore considérablement l’expérience de visionnage globale. Découvrez le dernier prix du LG OLED C2.

Série M de VIZIO

Une partie du tirage au sort de la série M VIZIO est le dévouement à la couleur. La luminosité est un problème, mais les couleurs de la série M de VIZIO ressortent plus que celles qui les entourent. Certes, pour les fans de football, la couleur n’est peut-être pas le principal point de mesure des meilleurs téléviseurs intelligents. Pourtant, les téléviseurs sont utilisés pour bien plus que le football dans le ménage moyen.

Même dans ce cas, il s’agit d’un autre téléviseur à bon prix. En outre, il peut exécuter 4K hors des consoles. Par conséquent, si vous utilisez Xbox ou PlayStation pour accéder à votre contenu de football, vous bénéficiez d’une qualité d’image accrue avec ce téléviseur. Passez en revue les derniers téléviseurs Vizio M Series disponibles.

Téléviseur Roku TCL série 6

Tout ce que Roku est idéal pour les fans de football. Il n’y a pas d’interface plus simple que Roku, seulement concurrencé par Apple, pour basculer entre les plateformes de streaming. Combinez cela avec une résolution d’image élevée comme la série TCL 6, et il n’est pas surprenant de trouver ce téléviseur parmi les meilleurs téléviseurs intelligents pour les fans de football. Il s’agit d’un téléviseur 4K, mais il existe également une option 8K. Pour les fans de football, cela n’en vaut pas la peine, car les diffusions en 4K sont la norme pour une qualité supérieure.

La gamme de tailles de ce téléviseur permet différentes utilisations dans la maison, que ce soit pour la salle familiale ou la chambre à coucher. Ensuite, la mini-LED offre peut-être une qualité d’image inégalée au niveau du prix. Parcourez les téléviseurs Roku de la série TCL 6 disponibles.

Mini LED Hisense U8H

Ignorant le fait que ce téléviseur est équipé d’une mini-LED, le son est la clé de ce téléviseur. Pour les fans de football, entendre le rugissement de la foule sur un but ou siffler les arbitres est une partie importante du plaisir de nos canapés. Ce téléviseur utilise des haut-parleurs puissants qui rendent encore plus puissants les bruits les plus faibles. Ensuite, il est utile d’avoir la mini-LED pour faire ressortir la qualité de l’image.

Ce téléviseur intègre Google TV. Par conséquent, les applications sont là pour être utilisées, et il est également assez facile de lier des comptes qui sont déjà sur vos comptes Google préexistants. Découvrez la mini-LED Hisense U8H.

Samsung QN900B

Samsung vante que ce téléviseur est l’un des meilleurs pour le contenu 8K. Pour être juste, ça l’est. Cependant, avec le football et de nombreuses autres formes de contenu, le 8K n’est pas tout à fait là. Certes, ce téléviseur Samsung n’est pas en reste en ce qui concerne la qualité d’image globale. Il utilise des mini-LED et QLED sur des téléviseurs allant de 65 pouces à 85 pouces. Couleur, vérifier. Qualité d’image, vérifiez.

L’interface peut être un peu un fardeau, car ce téléviseur utilise un menu plein écran par opposition à quelque chose de plus petit. Après cela, cependant, ce téléviseur est parmi les meilleurs. Voir plus de détails sur le téléviseur Samsung QN900B.

Sony A90J

Comme avoir un home cinéma, le Sony A90J donne la priorité à la qualité de l’image. C’est peut-être le meilleur téléviseur de Sony sur le marché, et il a un design élancé pour s’intégrer parfaitement dans n’importe quel foyer.

Certes, ce téléviseur est cher. C’est le plus cher en moyenne de la liste actuelle. Cependant, c’est un cas de « vous obtenez ce que vous payez. Sony a une tradition de qualité audio et visuelle solide, et l’A90J n’est pas différent à cet égard. Découvrez le téléviseur Sony A90J.

Amazon Fire TV Omni QLED

Amazon est dans le coup pour obtenir plus de contenu sur le football. Par conséquent, attendez-vous à des avantages potentiels pour les utilisateurs disposant d’Amazon TV. Ce ne sont que des spéculations, bien sûr. Cependant, les fans de football peuvent recevoir des couleurs vives avec cet Amazon Fire TV.

Cependant, le principal attrait de l’utilisation de ce téléviseur est simplement la facilité d’accès. Contrôle mains libres, interaction avec d’autres appareils Amazon et un prix abordable. Découvrez Amazon Fire TV Omni QLED.

Sony X95K

C’est le meilleur son qui soit. Sony et Samsung sont deux des meilleurs dans ce département, et le Sony X95K se démarque certainement à cet égard. Le téléviseur sacrifie la qualité de l’image dans une certaine mesure pour donner la priorité au son.

Dans ce cas, tout dépend de la préférence. Certains aiment être immergés dans l’événement avec le son, d’autres aiment regarder et se projeter en regardant le match. Ce téléviseur remplit l’espace de son sans barre de son supplémentaire ni son surround nécessaire. Voir plus de détails sur le téléviseur Sony X95K.

Samsung S95B OLED

Il s’agit du premier téléviseur QD-OLED. Si ce n’est qu’un paquet de lettres pour vous, ne vous inquiétez pas. Tu n’es pas seul. Cela signifie simplement que vous obtenez le meilleur des deux mondes. Vous obtenez les couleurs maximisées comme les autres téléviseurs OLED. Ensuite, vous avez également le QD, ou point quantique, qui porte la luminosité au maximum. Vous n’avez pas besoin de regarder une luminosité plus faible, ce qui permet de tirer le meilleur parti de la qualité de l’image.

Le téléviseur ultra-fin se fond parfaitement dans un mur, même si certains se sont plaints qu’il soit presque aussi mince. Comme il s’agit d’une nouvelle technologie, cela coûte cher. Ce n’est donc certainement pas le plus abordable. Voir plus de détails sur le téléviseur OLED Samsung S95B.

Sunbrite TV Véranda 3

Il semblait approprié de terminer cette liste avec les meilleurs dans une certaine catégorie. Vous ne trouverez pas de meilleur téléviseur pour les patios, les balcons, les terrasses ou tout autre espace extérieur que la véranda Sunbrite. Ce n’est pas l’équivalent de certains des téléviseurs présentés ci-dessus. Cependant, cela combat l’éblouissement et maximise la luminosité afin que les gens puissent regarder le football à l’extérieur à tout moment de la journée.

En prime, il reste en 4K, ce qui en fait l’un des meilleurs téléviseurs intelligents pour les fans de football. Découvrez le Sunbrite TV Veranda 3.