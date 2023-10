Top 10 des téléphones tendances de la semaine 40

La séquence de l’Apple iPhone 15 Pro Max prend fin au cours de la semaine 40 alors que de nouvelles annonces de Google et Samsung ont pris d’assaut le sommet du classement. C’est le Pixel 8 Pro qui s’est retrouvé en tête, tandis que le Galaxy S23 FE a dû se contenter de la deuxième place.

Pour consoler les Coréens, c’est le Galaxy S21 FE sortant qui s’est hissé en troisième position. Cela laisse l’iPhone 15 Pro Max en quatrième position, juste devant l’autre nouveau téléphone de Google, le Pixel 8.

Le Xiaomi 13T est le téléphone le mieux placé du fabricant chinois en sixième position, tandis que le Galaxy S23 Ultra occupe la septième place.

Le Xiaomi 13T Pro est tombé à huit, tandis que le téléphone le plus populaire de 2023, le Galaxy A54, est neuvième.

Le Redmi Note 12 prend cette fois la dernière place, ce qui signifie que nous perdons ses frères et sœurs Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro+ ainsi que la paire iPhone 15 et 15 Pro.

Les nouveaux arrivants resteront-ils longtemps sur la liste ou vont-ils abandonner aussi vite qu’ils ont pris de l’importance ? Nous le saurons la semaine prochaine !

