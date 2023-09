Top 10 des téléphones tendances de la semaine 36

Un téléphone était dans toutes les têtes ces jours-ci alors qu’il se prépare à faire ses débuts officiels. L’iPhone 15 Pro Max rompra avec la tradition et deviendra plus qu’un simple iPhone Pro plus léger : le téléobjectif périscope en fera un téléphone-appareil photo considérablement plus excitant que ses frères et sœurs de la prochaine gamme d’iPhone 15.

Et avec le prochain produit phare d’Apple en tête de notre classement de la semaine 36, c’est le Mate 60 Pro+ récemment annoncé par Huawei qui occupe la deuxième place. Le téléphone le plus populaire de notre base de données pour 2023 – le Samsung Galaxy A54 place trois fabricants différents sur le podium.

Le leader de la semaine dernière – le Huawei Mate 60 Pro – est désormais quatrième, juste devant le Galaxy S23 Ultra, qui descend à la cinquième place.

Nous avons ensuite le Redmi Note 12 Pro et le Redmi Note 12 en sixième et septième, devançant un autre téléphone selon la rumeur. Ce n’est pas un autre membre de la gamme Apple iPhone 15, mais plutôt le Pixel 8 Pro, qui, à la manière habituelle de Google, fuit avec une telle intensité que nous connaissons la plupart de ses éléments bien avant son annonce.

Le Redmi 12 est arrivé neuvième, tandis que l’iPhone 14 Pro Max arrive dixième et fait de toute cette édition du classement un sandwich iPhone Pro Max.

Cela signifie que nous perdons le Sony Xperia 5 V et la paire Galaxy A34 et A14. Nous attendons d’autres nouveaux visages la semaine prochaine alors qu’Apple organisera son événement Wunderlust mardi. Il sera donc intéressant de voir quels membres actuels survivront à l’assaut.

À la semaine prochaine!

galerie de spécifications



galerie de spécifications



examen des spécifications



galerie de spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications



galerie de spécifications



examen des spécifications