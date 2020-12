Quelques fuites et une annonce majeure ont bouleversé notre graphique des tendances. Le Galaxy S21 + a grimpé au sommet, tandis que l’Oppo Reno5 Pro + a glissé juste en dessous malgré qu’il ait plus un teaser qu’une annonce appropriée.

Le Redmi Note 9 Pro 5G a complété le podium alors que le Poco M3 a rapidement perdu du terrain après plusieurs semaines au sommet et est maintenant quatrième.

La paire de Galaxy A52 et Galaxy S21 selon la rumeur de Samsung suit, tandis que l’Apple iPhone 12 Pro Max est en septième position.

Le Redmi Note 9 Pro a huit ans, devant le vétéran du Galaxy A51, tandis que le Poco X3 NFC complète le top 10.

Par rapport au top 10 de la semaine dernière, nous perdons les Galaxy A21 et Galaxy A71 ainsi que l’Infinix Zero 8i et le Xiaomi Mi 10T Pro.

galerie de spécifications



galerie de spécifications



galerie de spécifications



examen des spécifications



galerie de spécifications



galerie de spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications