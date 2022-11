Top 10 des téléphones tendance de la semaine 45

Le Redmi Note 12 Pro + a prolongé sa séquence au sommet de notre tableau des tendances à trois semaines consécutives, mais ses compagnons stables ont continué à perdre du terrain. Le Redmi Note 12 Pro est en baisse de deux places pour se classer quatrième, tandis que les modèles vanilla et Explorer ne figurent pas dans le top 10.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est de retour à la deuxième place et l’Apple iPhone 14 Pro Max le suit de près en troisième.

Le Galaxy A53, qui se classe désormais au cinquième rang, est un autre téléphone qui bénéficie du battage médiatique du Redmi Note 12.

L’iPhone XR vieillissant et l’iPhone X encore plus ancien prennent les sixième et septième places. Derrière eux, le Vivo X90 Pro+, qui n’est pas encore officiel, a déjà fait parler suffisamment de gens pour en prendre huit.

Le milieu de gamme Realme 10 récemment annoncé est arrivé à la neuvième place alors que le Redmi Note 11 revient pour prendre la dernière place du classement. Cela signifie que le Google Pixel 7 Pro qui a eu un long passage en tête il n’y a pas si longtemps est également hors du top 10.

À la semaine prochaine!

