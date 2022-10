Top 10 des téléphones tendance de la semaine 41

Le top 3 de notre tableau des tendances de la semaine 41 est le même que la semaine dernière, le Google Pixel 7 Pro devant l’Apple iPhone 14 Pro Max et le Xiaomi 12T Pro.

Le Pixel 7 vanille a cependant concédé sa quatrième position au Samsung Galaxy S22 Ultra et se retrouve désormais cinquième.

Le Samsung Galaxy A53 a également gagné une place pour se classer sixième, devant la paire Apple d’iPhone X et d’iPhone XR – les personnes qui doivent être mises à niveau font clairement beaucoup de comparaisons ces jours-ci.

Les deux dernières places vont au Redmi Note 11 et au Samsung Galaxy S22, ce dernier signifiant que le fabricant coréen et Apple sont à égalité pour le plus de smartphones dans le top 10 à trois.

À la semaine prochaine!

