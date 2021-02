La quatrième semaine a vu le Samsung Galaxy S21 Ultra au sommet de notre tableau des tendances une fois de plus, mais nous avons un médaillé d’argent quelque peu surprenant. Le Sony Xperia Pro est plus un outil professionnel qu’un téléphone, mais son lancement sur le marché a toujours fait parler de lui. Le Xiaomi Mi 11 conserve sa troisième place, tandis que le Poco M3 a en fait gagné une position et a capturé la quatrième.

Cela laisse le Galaxy S21 comme le grand perdant du shuffle de cette semaine, perdant trois places et s’asseyant jusqu’en cinquième position. Derrière lui se trouve son humble compagnon stable, le Galaxy A12, tandis que l’iPhone 12 Pro a cassé sa chaîne de neuvième places et est passé à la septième place.

Nous avons ensuite le Morotola Moto Edge S – le premier téléphone Snapdragon 870 au monde – et le Redmi Note 9 Pro. La dernière place disponible revient au Poco X3 NFC, ce qui signifie que le Galaxy A51 fait enfin ses adieux au top 10 après une année de présence pratiquement ininterrompue dans le classement. Le Honor View40 et le vivo X60 Pro + sont les deux autres téléphones à manquer cette fois.

