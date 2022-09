Top 10 des téléphones tendance de la semaine 37

La gamme d’iPhone 14 d’Apple a pris d’assaut notre tableau des tendances la semaine dernière et elle occupe toujours les trois premières positions cette fois-ci. Cependant, le Pro Max a dépassé le Pro pour la tête, car le vanilla 14 est un troisième assez éloigné.

L’iPhone 14 Plus est sous-performant en termes de ventes et cela se reflète également dans notre graphique. Il est retombé dans le peloton de chasse et se retrouve tout au fond septième.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra se hisse à la quatrième place, devant l’iPhone 13 Pro Max. Bien qu’il ait déjà été abandonné, le produit phare de l’année dernière suscite toujours plus d’intérêt que le 14 Plus.

Le Galaxy A53 est sixième, tandis que le Motorola Edge 30 Ultra est désormais huit. L’appareil photo 200MP du nouveau produit phare mondial de Moto l’a apparemment aidé à gagner en suivi.

Le Redmi Note 11 reste le seul smartphone Xiaomi dans le top 10, mais il a gagné une place par rapport à la semaine dernière et est désormais neuvième.

Enfin, nous avons l’iPhone 13 à la dixième place, maintenant le décompte d’Apple à la sixième place. Une véritable iDomination, c’est ce à quoi nous assistons ces deux semaines.

À la semaine prochaine!

