L’événement le plus important de l’année d’Apple a eu lieu cette semaine et la nouvelle série iPhone 14 est dans tous les esprits. Notre tableau des tendances est complètement dominé par les nouveaux arrivants, tandis que quelques-uns de leurs prédécesseurs ont également gagné du terrain alors que les gens faisaient des comparaisons et se demandaient s’ils devaient mettre à niveau.

L’iPhone 14 Pro s’est retrouvé en tête, juste devant le 14 Pro Max. Les deux Pros offrent beaucoup plus de mises à niveau que les deux autres nouveaux téléphones, il n’est donc pas étonnant qu’ils soient davantage sous les projecteurs.

L’iPhone 14 vanille complète le podium, tandis que le 14 Plus attire le moins l’attention. Les premières précommandes racontent une histoire similaire avec un intérêt relativement faible pour celle-ci.

L’iPhone 13 Pro Max est cinquième, tandis que le Samsung Galaxy S22 Ultra, sixième, est le téléphone non Apple le mieux classé du classement.

L’iPhone 13 est arrivé septième, tandis que le Galaxy A53 a conservé sa place sur la carte et en a pris huit.

Une autre nouvelle annonce de cette semaine – le Huawei Mate 50 Pro – a pris la neuvième place, tandis que le Redmi Note 11 est le représentant solitaire de Xiaomi à la dixième place.

À la semaine prochaine!

galerie de spécifications



galerie de spécifications



galerie de spécifications



galerie de spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications



galerie de spécifications