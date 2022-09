Top 10 des téléphones tendance de la semaine 35

Sony a présenté cette semaine son produit phare compact Xperia 5 IV et il a immédiatement dominé notre tableau d’intérêt hebdomadaire. Vous avez été nombreux à avoir hâte d’en savoir plus et l’ont propulsé au sommet, loin devant l’iPhone 14 Pro Max.

Le prochain produit phare d’Apple sera certainement impatient de revenir au sommet la semaine prochaine alors qu’il fait ses débuts officiels.

La paire Samsung de Galaxy S22 Ultra et Galaxy A53 suit, tandis que l’iPhone 13 Pro Max a glissé au cinquième rang.

Le seul représentant de Xiaomi dans le top 10 est le Redmi Note 11, qui s’est classé sixième cette fois-ci. Derrière, il y a une autre nouvelle annonce – le Nokia X30.

L’iPhone XR et l’iPhone X d’Apple sont de part et d’autre du Samsung Galaxy A13 au pied de la table. Cela signifie que les séquences du Galaxy Z Fold4 et du Xiaomi Redmi Note 11 SE dans le top 10 sont terminées.

À la semaine prochaine!

examen des spécifications



galerie de spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications



galerie de spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications