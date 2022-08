Top 10 des téléphones tendance de la semaine 34

La confirmation officielle par Apple de son événement de la série iPhone 14 du 7 septembre a été l’événement clé pour influencer le tableau des tendances de cette semaine. Non seulement cela a aidé l’iPhone 14 Pro Max à conserver son avance, mais cela a également conduit à une véritable invasion d’Apple plus bas dans les rangs alors que les gens commençaient à comparer leurs téléphones existants alors qu’ils envisageaient une mise à niveau.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est passé à la deuxième place alors que le Galaxy Z Fold4 pliable a perdu plus de vapeur et est maintenant septième.

Un autre téléphone de la société coréenne, le Galaxy A53, complète le podium alors que la charge de l’iPhone 13 Pro Max a été juste courte et qu’il a terminé quatrième.

La paire Xiaomi de Redmi Note 11 et Redmi Note 11 SE suit en cinquième et sixième. Ce sont les deux seuls représentants de l’entreprise, mais c’est quand même une meilleure performance que les sixième et neuvième places de la semaine dernière.

Le Samsung Galaxy A13 se situe juste en dessous de son frère pliable en huit, tandis que deux autres téléphones Apple complètent le tableau avec l’iPhone XR et l’iPhone X.

Parmi les 10 meilleurs membres de la semaine dernière, nous manquons la paire Motorola Edge (2022) et Moto X30 Pro ainsi que le vivo V25 et le Xiaomi Mix Fold2. Cela signifie également que nous ne sommes plus qu’à trois fabricants représentés dans le top 10.

