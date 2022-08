Top 10 des téléphones tendance de la semaine 31

La semaine 31 a apporté un changement à la première place de notre tableau des tendances. Le battage médiatique du lancement de Nothing phone (1) s’est un peu calmé et le Zenfone 9 l’a remplacé au sommet. Le Samsung Galaxy S22 Ultra en a également profité et a remporté la médaille d’argent, laissant le triple champion en troisième position.

Redmi Note 11 a grimpé d’une position pour se classer quatrième, tandis que le OnePlus 10T nouvellement annoncé a glissé à la cinquième place.

Le Galaxy A53 et l’Apple iPhone 13 Pro Max sont les deux premiers téléphones à être exactement là où nous les avons laissés la semaine dernière en sixième et septième, respectivement.

Le Pixel 6a de Google est tombé à la huitième position, tandis que le Galaxy A13 conserve la neuvième. La dernière place revient à l’iPhone XR, ce qui signifie que l’iPhone X est le seul membre du top 10 de la semaine dernière à manquer maintenant.

Nous avons également l’un de nos classements les plus diversifiés à ce jour avec sept fabricants différents plaçant au moins un téléphone dans le top 10.

À la semaine prochaine!

