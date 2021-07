Top 10 des téléphones tendance de la semaine 28

La semaine 29 a vu beaucoup de mouvement dans notre graphique des tendances, mais le trio de tête de Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro et Redmi Note 10 reste incontesté. C’est toujours l’une des éditions les plus diverses du graphique de mémoire récente, car quatre autres fabricants ont réussi à obtenir un téléphone.

Le nouveau téléphone Samsung leader est assez étonnamment le Galaxy M21 2021, qui n’est même pas encore officiel. Cependant, il a réussi à attirer plus d’attention que le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy A52 et à prendre la quatrième position.

Le Poco F3 est resté septième alors que deux autres téléphones à venir ont pris les deux places suivantes – Nokia XR20 et OnePlus Nord2.

L’Apple iPhone 12 Pro Max a conservé la dixième position en envoyant le duo Galaxy A32 et A12 ainsi que le smartphone exotique pour les initiés de Snapdragon.

examen des spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications



galerie de spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications



examen des spécifications



galerie de spécifications



galerie de spécifications