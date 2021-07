Top 10 des téléphones tendance de la semaine 27

Les trois premiers de la semaine 27 sont les mêmes téléphones que la semaine dernière, mais nous constatons un changement dans l’ordre. Le Redmi Note 10 Pro prolonge son règne, mais le Redmi Note 10 a concédé la deuxième place au Poco X3 Pro.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra conserve la quatrième place alors que le smartphone récemment dévoilé pour Snapdragon Insiders est entré dans le classement en cinquième. Qualcomm a clairement indiqué qu’il ne s’attendait pas à ce que cela devienne un énorme succès commercial, mais les gens sont clairement toujours curieux à ce sujet.

Cela pousse le Galaxy A52 à la sixième place, devant le Poco F3, qui a gagné une place par rapport à la semaine dernière.

Les deux dernières positions vont au retour du Galaxy A12 et de l’Apple iPhone 12 Pro Max. Cela fait quelques semaines que ces deux-là ont fait le top 10, mais maintenant ils ont réussi à envoyer les téléphones conceptuels Tecno Phantom X et Infinix Zero X. Le Xiaomi Mi 11 Lite est l’autre membre du top 10 de la semaine dernière qui n’a pas fait la coupe maintenant.

