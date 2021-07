Top 10 des téléphones tendance de la semaine 26

La semaine 26 nous a vu revenir à un top 3 entièrement Xiaomi dans notre tableau des tendances avec le favori de longue date Redmi Note 10 Pro, en tête de la vanille Note 10 Pro et du Poco X3 Pro.

Nous avons ensuite le Samsung Galaxy S21 Ultra et le Galaxy A52 en quatrième et cinquième position et ce sont les positions les plus élevées que les téléphones de la société coréenne occupent depuis un bon moment.

Le surprenant finaliste de la semaine dernière – le Tecno Phantom X fait toujours partie des 10 téléphones les plus populaires de notre base de données, mais il est tombé à la sixième place cette fois-ci. C’est toujours une performance étonnante de la jeune marque qui se spécialise principalement dans les téléphones d’entrée de gamme.

En septième, nous avons le seul nouveau nom sur la carte avec le concept Infinix Zero X. Même si celui-ci n’arrivera pas dans les magasins de détail, sa charge de 160 W et sa conception unique de plaque arrière l’ont certainement aidé à attirer l’attention.

Deux autres téléphones fabriqués par Xiaomi suivent avec le Poco F3 et le Mi 11 Lite, tandis que le Samsung Galaxy A32 conserve la dixième position.

Cela signifie que le OnePlus Nord CE perd cette fois-ci et ne fait pas la coupe.

