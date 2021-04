Alors que nous terminons une autre semaine, nous trouvons quelques visages familiers au sommet de notre tableau des tendances. Le Xiaomi Mi 11 Ultra mène Redmi Note 10 Pro pour la deuxième fois consécutive, tandis que le Galaxy Quantum 2 nouvellement lancé complète le podium.

Le Redmi Note 10 non-Pro prend la quatrième place devant deux des téléphones Sony nouvellement dévoilés qui suivent les cinquième et sixième. Le Xperia 1 III a attiré un peu plus d’attention que le Xperia 5 III, l’aidant à se démarquer de son frère plus compact.

Le Poco F3 est septième, suivi de son partenaire stable X3 Pro alors que quelques téléphones Samsung complètent le top 10 – le Galaxy A72 devant le Galaxy A52 5G.

Le Galaxy A52 vanille et le Galaxy S21 Ultra ont fait la coupe cette fois, car le Nokia X20 est le troisième téléphone à être relégué.

