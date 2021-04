Xiaomi est toujours le nom sur toutes les lèvres, mais alors que le battage médiatique qui a suivi son événement majeur de la semaine dernière s’est un peu calmé, ses concurrents ont pris l’avantage.

Nous avons toujours le Xiaomi Mi 11 Ultra au sommet, suivi du Redmi Note 10 Pro.

HMD a annoncé six nouveaux téléphones Nokia cette semaine et le plus haut niveau parmi ceux-ci – le X20 – complète le podium.

Le finaliste de la semaine dernière, le Poco F3, a perdu beaucoup de terrain et est maintenant descendu au quatrième rang, tandis que le Redmi Note 10 poursuit son ascension pour se classer cinquième.

Le Poco X3 Pro prend la sixième place devant un quatuor de téléphones Samsung qui complète le graphique.

Le Galaxy A72 mène l’équipe coréenne devant le Galaxy A52 5G et le Galaxy A52 vanille. Le Galaxy S21 Ultra de haut vol revient dans le top 10 dans la dernière position disponible.

