Alors que nous entrons dans une nouvelle année, nous ne pourrions guère penser à un meilleur duo pour mener notre tableau des tendances. Le Xiaomi Mi 11, récemment annoncé, est un leader incontrôlé, représentant le dernier et le meilleur d’Android.

La deuxième place revient ensuite au membre le plus âgé du top 10 et au téléphone le plus populaire de notre base de données pour l’ensemble de 2020 – le Galaxy A51.

Nous voyons ensuite le Redmi Note 9 Pro compléter le podium, poussant le leader de la semaine dernière – l’Apple iPhone 12 Pro Max – à la quatrième place.

Un autre téléphone nouvellement annoncé – le vivo X60 Pro entre dans le classement en cinquième position, tandis que le Poco X3 NFC est resté sixième.

Le Samsung Galaxy A12 revient en septième position, tandis que le prochain Galaxy S21 Ultra est tombé à huit. On peut s’attendre à ce que ce dernier soit au sommet ou près du sommet dans deux semaines quand il deviendra officiel.

Le Xiaomi Mi 10T Pro a perdu deux positions et est désormais neuvième, tandis que le Galaxy A21 prend la dernière position disponible.

Cela ne laisse aucune place au Redmi Note 9 Pro 5G, au Poco M3 et au Galaxy A71, qui faisaient tous partie de l’élite la semaine dernière.

