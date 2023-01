Top 10 des stars féminines à surveiller à New Delhi

Alors que le Yonex-Sunrise India Open 2023 passe au statut de Super 750 pour la première fois, le pays se prépare à assister à une action de badminton de premier ordre au stade couvert Indira Gandhi de New Delhi du 17 au 22 janvier. .

Des noms distingués du monde entier honoreront le prestigieux tournoi avec leurs performances dynamiques, faisant de l’événement un spectacle unique en son genre pour les amateurs de sport du pays. Voici les 10 meilleures navetteuses à surveiller lors du plus grand événement de badminton d’Inde, organisé par la Badminton Association of India.

1) Akane Yamaguchi (Japon)

La No. 1 mondiale Akane Yamaguchi est la première à remporter son premier titre au Yonex-Sunrise India Open. Avec deux médailles d’or consécutives aux Championnats du monde en 2021 et 2022 à son actif, elle est l’une des deux seules joueuses japonaises en simple à avoir remporté le tournoi tant convoité. Le style de jeu rapide, assidu et patient de la joueuse de 25 ans l’a propulsée aux titres de l’Open d’Angleterre et de l’Open du Japon ainsi qu’à la médaille d’argent des Championnats d’Asie l’année dernière. Ses performances éblouissantes l’ont vue commencer 2023 en beauté en participant à la finale de l’Open de Malaisie et elle aura à cœur de poursuivre cette forme en Inde également.

2) Chen Yufei (Chine)

Médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, Chen Yufei arrive en Inde avec l’espoir de lancer la nouvelle année avec son premier titre en Super 750 en plus de trois ans. Le n ° 2 mondial a connu une année 2022 frustrante, après avoir perdu sept finales du BWF World Tour. Bien que Yufei ait prévalu lors des Masters d’Indonésie, elle a perdu deux épreuves de Super 300, Super 500 et Super 750 chacune tout en se battant lors de sa première finale des Championnats du monde contre Akane Yamaguchi l’année dernière. Cependant, elle sera déterminée à venger ces défaites et à viser le premier titre du Yonex-Sunrise India Open.

3) An Se-young (Corée du Sud)

Le jeune navetteur sud-coréen An Se-young a fait tourner les têtes avec de superbes performances sur le circuit BWF. À seulement 20 ans, elle a déjà 11 titres du BWF World Tour à son actif et également cinq finalistes. Classé quatrième au monde, Seyoung a également décroché le bronze aux Championnats du monde et aux Championnats d’Asie l’année dernière et faisait également partie de l’équipe nationale qui a triomphé à l’Uber Cup 2022. Son haut plafond et son abondance de talent font d’elle l’une des meilleures jeunes perspectives participant au Yonex-Sunrise India Open 2023.

4) PV Sindhu (Inde)

Largement considérée comme l’une des personnalités sportives indiennes les plus accomplies, PV Sindhu aura à cœur de reproduire ses exploits de 2017 et de remporter le Yonex-Sunrise India Open pour la deuxième fois de sa carrière. Quintuple médaillée des Championnats du monde en simple féminin, la joueuse de 27 ans est la première et la seule championne indienne du tournoi, après avoir battu Nozomi Okuhara lors de la finale de 2019 et a également deux médailles olympiques à son actif. L’actuelle numéro 7 mondiale a décroché l’or aux Jeux du Commonwealth l’an dernier pour devenir la deuxième joueuse en simple féminin à remporter une série complète de médailles d’or, d’argent et de bronze lors de l’événement. Le public local lèvera le toit lorsque la star de la navette se rendra sur le terrain pour montrer son niveau de jeu suprême contre les meilleurs au monde.

5) Ratchanok Intanon (Thaïlande)

La championne du monde 2013 a remporté le Yonex-Sunrise India Open à trois reprises au cours de sa carrière, allant jusqu’au bout des éditions 2013, 2016 et 2019 du tournoi. Actuellement classée sixième au classement mondial, elle est la première joueuse thaïlandaise en simple non seulement à être classée numéro un au monde, mais également à remporter les championnats d’Asie. Ratchanok a remporté l’Open de Malaisie 2022 en battant Chen Yufei en finale, son premier et unique triomphe en Super 750. La joueuse de 27 ans aura hâte d’ajouter un autre titre en poursuivant sa belle forme dans le plus grand tournoi de badminton de l’Inde.

6) Carolina Marin (Espagne)

La navette hautement décorée Carolina Marin, qui est l’un des plus grands noms du badminton féminin en simple, devrait prendre d’assaut le Yonex-Sunrise India Open 2023. Le triple champion du monde, Marin, a également remporté la médaille d’or olympique de 2016 et a occupé le rang de n ° 1 mondial pendant 66 semaines consécutives. Cependant, bien qu’elle ait remporté presque tous les tournois majeurs, l’Espagnole n’a pas encore remporté le prestigieux tournoi indien et cherchera à être à son meilleur match pour remporter son premier titre du BWF World Tour depuis l’Open de Suisse 2021.

7. He Bing Jiao (Chine)

La championne des Jeux olympiques de la jeunesse 2014 He Bing Jio sera une autre joueuse chinoise à surveiller en simple féminin à l’Open d’Inde Yonex-Sunrise 2023 après Chen Yufei. Le numéro 5 mondial Bing Jiao a terminé 2022 sur une note positive en remportant les titres de l’Open du Danemark et de l’Open de France avant les demi-finales de la finale du World Tour de fin d’année. Le joueur de 25 ans n’a pas pu poursuivre sur sa lancée en 2023, perdant en huitièmes de finale du premier tournoi de l’année, l’Open de Malaisie. Cependant, Bing Jiao, double médaillée des Championnats du monde, aura à cœur de retrouver la forme lorsqu’elle participera au Yonex-Sunrise India Open.

8. Chen Qing Chen-Jia Yi Fan (Chine)

Le duo chinois n ° 1 mondial sera sans doute la plus grande menace dans la compétition de double féminin alors qu’il participera à l’Open d’Inde Yonex-Sunrise 2023 après avoir terminé l’année dernière sur une note brillante, remportant la finale du World Tour en décembre. La paire en forme a également lancé l’année sur une note sensationnelle en remportant l’Open de Malaisie. En plus de remporter une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo et trois médailles d’or aux Championnats du monde (2017, 2021 et 2022), Qing Chen et Yi Fan ont remporté sept titres ensemble en 2022.

9. Nami Matsuyama-Chiharu Shida (Japon)

La combinaison mortelle de Nami Matsuyama et Chiharu Shida est impressionnante depuis leur jeunesse. Dans le circuit junior, ils ont remporté des médailles de bronze aux Championnats du monde ainsi qu’aux Championnats d’Asie ensemble en 2015. Le duo japonais a remporté l’Open d’Indonésie, l’Open de Thaïlande et les Championnats d’Angleterre l’année dernière. Le prochain Yonex-Sunrise India Open sera le premier tournoi de Matsuyama et Shida en 2023, car la paire n ° 2 mondiale aura pour objectif de faire un début impressionnant dans la nouvelle année.

10. Pearly Tan-Thinaah Muralitharan (Malaisie)

Les championnes en titre des Jeux du Commonwealth, Pearly Tan et Thinaah Muralitharan, sont sixièmes au classement mondial du double féminin. La paire malaisienne a décroché le titre de Roland-Garros l’année dernière et a également fait des apparitions en demi-finale dans trois tournois. Après une sortie au premier tour à l’Open de Malaisie, le duo cherchera à retrouver le chemin de la victoire à son arrivée à New Delhi cette semaine.

