Top 10 des stars de la télévision issues de milieux riches et royaux

Déo ensoleilléLa vidéo réconfortante de L le montre en train de serrer plus jeune dans ses bras Rajveer Deol le jour de ses débuts à Bollywood est la meilleure chose que vous verrez sur Internet aujourd’hui. Le Gadar 2 La star était présente à la projection spéciale du premier film de son fils Rajveer, Dono, où on l’a vu devenir un peu ému et faire un long et serré câlin à son fils. Il a aussi eu un peu les larmes aux yeux. Sunny Deol a parcouru un long chemin dans son voyage, et voir ses enfants exceller et vivre leurs rêves est le jour le plus heureux pour n’importe quel parent, et beaucoup peuvent s’identifier à la star de Gadar 2 alors que ses yeux se remplissent de bonheur. La projection de Dono était parsemée de stars ; Aamir Khan, Salman Khan, Jackie Shroff et bien d’autres célébrités se sont rendus pour soutenir le nouvel enfant star. Le film joue égalementS Poonam Dhillonla fille de Paloma Dhillon en tant que protagoniste féminine et ce fut une expérience bouleversante pour l’ensemble du casting et de l’équipe de recevoir autant d’amour et de soutien de la fraternité.