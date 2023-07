Top 10 des stars de Bollywood avec le potentiel de prendre d’assaut Hollywood

Arjun Kapoor et Malaika Arora sont l’un des couples les plus aimés de Bollywood. Le couple, qui se fréquente depuis longtemps, a officialisé sa relation sur Instagram il y a quelques années. Même depuis que la relation a été officialisée, Arjun Kapoor et Malaika Arora ont très souvent attiré l’attention avec leur adorable PDA. Le couple puissant partage souvent des publications sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de leurs fans et de leurs abonnés. L’acteur Arjun Kapoor et sa petite amie Malaika Arora sont sortis pour un dîner romantique dans un restaurant populaire de Mumbai. casual chic – alors qu’il portait un t-shirt violet avec un jogging noir et une casquette, elle a opté pour un manteau noir, avec une chemise blanche associée à un jean.