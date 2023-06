Top 10 des sorties OTT de cette semaine sur Netflix, Amazon Prime et plus

Mukesh Ambani et Nita Ambani ont ramené à la maison le nouveau bébé de Shloka Mehta et Akash Ambani. Elle a été accouchée à l’hôpital HN Reliance. Aujourd’hui, les deux grands-parents, dont Russell et Mona Mehta, sont allés ramener le bébé à la maison. C’était pour le moins une grande affaire. Environ 32 voitures sous haute sécurité sont allées ramener le bébé à la maison. Nita Ambani et Shloka Mehta étaient assises ensemble. On pouvait voir la petite dans les bras de son grand-mère dans un lange rose clair. Akash Ambani était également dans cette voiture. En revanche, Isha Ambani et Anand Piramal étaient chez Shloka Mehta pour accueillir le petit.

Une voiture est arrivée transportant d’innombrables ballons et jouets pour l’accueil du petit. Le meilleur moment devait être celui où Mukesh Ambani récupère sa petite-fille Aadiya et lui fait un bisou. Le bébé ressemble à sa maman. Les internautes sont gaga de la gentillesse du bébé et de la façon dont grand-père est absolument épris du petit. En fait, elle ressemble tellement à son grand-père, le magnat Mukesh Ambani.

Alors que nous voyons les gens continuer à discuter de la fortune des petits-enfants à naître dans la famille des Ambani. Voici un aperçu des ballons qui sont arrivés. En fait, les noms d’Aadiya et de Krishna sont écrits dessus sur les ballons. Le bébé a été accueilli par ses petits cousins. C’est tout simplement trop mignon à gérer.

Prithvi a également été vu avec Mukesh Ambani au domicile de Shloka Mehta. Le magnat a visité le temple Siddhi Vinayak avec son bahu, Akash Ambani et Prithvi pour prier pour Shloka Mehta et son bébé qui venait au monde. La famille se fixe sûrement des objectifs sur la façon de traiter ses petits-enfants et ses bahus comme des rois. Desis aime les valeurs indiennes de la famille Ambani !