Nous avons passé des centaines d’heures de recherche pour découvrir les 10 meilleurs services de streaming pour regarder le football.

Les deux plus grandes idées fausses sur le football en streaming sont les suivantes. Premièrement, de nombreux jeux ne sont pas disponibles en streaming. Deuxièmement, vous ne pouvez pas regarder les matchs à la télévision.

Ces deux éléments sont faux. Premièrement, il y a plus de football disponible via le streaming légal que jamais auparavant. Pratiquement toutes les ligues de football dignes de ce nom sont disponibles sur une variété de services de streaming de football. Nous avons récemment publié un livre électronique relatant la liste principale des endroits où vous pouvez trouver les ligues et les compétitions).

Deuxièmement, tous les jeux que vous regardez en streaming peuvent être visionnés sur votre téléviseur. Tout ce que vous devez faire, c’est quelques étapes supplémentaires. Pour vous guider à travers les options, nous avons créé.

Souvent, la qualité du flux légal est comparable à celle du câble/satellite. Ou, dans certains cas, c’est encore mieux.

Le classement des 10 meilleurs services de streaming pour regarder le football est basé sur mes expériences avec les 10. Je suis coupe-cordon depuis plusieurs années. De plus, je diffuse légalement des matchs de football depuis 13 ans depuis 2006. Je me souviens encore de l’époque de Setanta Broadband, Setanta-i et FOXSoccer.tv).

Top 10 des services de streaming pour regarder le football :

Avertissement : Tout le monde a une opinion différente. Ainsi, certains de ces services de streaming légaux peuvent avoir un classement supérieur ou inférieur en fonction des ligues que vous aimez regarder.

1. ESPN+

À 9,99 $/mois, ESPN+ est le service de streaming le plus abordable pour les fans de sport. A ce prix là, difficile de laisser passer l’occasion.

Avec ESPN+, vous pouvez regarder les ligues et compétitions suivantes. Ils vont de la Bundesliga, de la Liga, de l’UEFA Nations League, du championnat EFL, de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue à l’Eredivisie et plus encore. Cela inclut l’Allsvenskan suédois, les jeux hors marché de la MLS et l’USL. En plus de cela, vous obtenez le ESPN FC émission d’actualités et d’analyses – la meilleure émission de football quotidienne aux États-Unis – ainsi qu’une tonne de couverture d’autres sports.

ESPN + se classe numéro un à mon avis sur la base du prix rentable, de la fiabilité et de la qualité des flux, ainsi que de la richesse des ligues et des compétitions disponibles pour les fans de football.

Des milliers de matchs de football Comprend : Bundesliga, La Liga, MLS et plus Parcourir les offres

2. Paramount +

Paramount + est le service de streaming payant de CBS qui comprend une programmation originale, des films, des séries exclusives, des flux en direct des chaînes CBS et, le plus important de tous, des sports.

Paramount + de ViacomCBS est désormais le nouveau domicile de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League, de la Serie A et de l’UEFA Conference League pour les téléspectateurs aux États-Unis.

Paramount+ propose un essai gratuit de 7 jours.

Pour voir comment Paramount + se compare à ESPN + et Peacock TV, consultez notre guide sur les meilleurs services de streaming de football.

2 000+ jeux par an Comprend : UEFA Champions League, Serie A, NWSL et plus Essai gratuit de 7 jours

3. fuboTV

De tous les services de streaming disponibles, fuboTV propose la plus large sélection de ligues et de compétitions de football. La seule omission flagrante est ESPN. Mais à part ça, il a tout de NBCSN. NBC, FS1, FS2, FOX Soccer Plus, FOX, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS Connect, TNT, TyC Sports, Universo, Univision, Univision Deportes Network, UniMas, Galavision, Chelsea TV et plus de 70 autres chaînes.

Technologiquement parlant, fuboTV est un leader dans le domaine car il continue d’offrir une facilité d’utilisation grâce à sa fonctionnalité DVR, son design élégant, sa disponibilité sur toutes les principales applications ainsi que la diffusion de certains jeux en 4K.

L’autre avantage majeur de fuboTV est qu’il a plus de stations locales que d’autres services de streaming, vous pouvez donc accéder à vos chaînes locales FOX, CBS, NBC, Telemundo, Univision et plus encore.

En ce qui concerne les ligues et les compétitions qu’ils diffusent, ils incluent : Premier League, Liga MX, Coupe du monde, Coupe du monde féminine, MLS, UEFA Champions League, Europa League, Primeira Liga, Ligue Un, NWSL, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Argentine Superliga, Super Lig turque, UEFA Nations League, African Champions League et Africa Cup of Nations.

fuboTV n’est pas pour tout le monde, mais il propose une variété de forfaits différents parmi lesquels choisir qui s’adressent à la plupart des consommateurs.

Remplace le câble et le satellite Comprend : Premier League, MLS + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

4. Télévision en bandoulière

Détenu et exploité par DISH, Sling TV est un remplacement idéal pour le câble ou le satellite. Le service de streaming propose une longue liste de chaînes qui commencent à 35 $/mois avec votre choix de Sling Orange ou Sling Blue. Pour les fans de football, la grande différence est que Sling Orange a les chaînes ESPN, tandis que Sling Blue a les chaînes FOX. Mais vous pouvez vous abonner à Sling Orange + Sling Blue pour 50 $/mois.

À partir de là, vous pouvez choisir et choisir des services et des options supplémentaires à ajouter, tels que DVR ou d’autres forfaits qui incluent d’autres chaînes.

Bien que l’interface utilisateur ne soit pas la meilleure, Sling TV est un service de streaming fiable qui vaut la peine d’être vérifié pour les coupe-câbles. Ils sont dans le secteur du streaming depuis 2012, ils savent donc comment maintenir une plate-forme fiable avec des flux de haute qualité.

Alternative moins chère Comprend : plus de 30 chaînes + 50 heures de stockage DVR Regarde maintenant

5. Hulu + Télévision en direct

À ne pas confondre avec le Hulu ordinaire, Hulu + Live TV est comme son nom l’indique. Il comprend tous les films, émissions de télévision et programmes originaux auxquels vous pouvez vous attendre avec Hulu, mais avec l’ajout de vos chaînes de télévision en direct préférées.

L’avantage de Hulu + Live TV est qu’il combine les chaînes ESPN avec FOX Sports et NBC Sports, de sorte que vous obtenez toutes vos chaînes sportives préférées dans un seul service de streaming.

Hulu avec Live TV comprend plus de 60 chaînes de diffusion et de câble pour un prix d’abonnement de base à partir de 69,99 $/mois.

Remplace le câble/satellite Comprend : TV en direct et à la demande + chaînes locales Parcourir les offres

6. Fanatiz

Fanatiz, basé aux États-Unis, est spécialisé dans la diffusion en continu de plusieurs des meilleures ligues de football du monde entier à un prix abordable.

Fanatiz diffuse les ligues argentines, chiliennes, mexicaines et péruviennes dans le monde. Et dans le cas des États-Unis en particulier, ils diffusent LaLiga, la Ligue 1, la Copa Libertadores, la Primeira Liga, la Superliga argentine, la ligue chilienne de première division, la Coupe chilienne et plus encore.

Après l’essai gratuit, ils facturent un abonnement mensuel de 7,99 $. Le streaming est également de haute qualité.

Option d’affichage recommandée :

Football sud-américain Comprend : ligue argentine, Brasileirão et beIN SPORTS Essai gratuit

7. VIDGO

Le service de streaming le plus récent à être disponible est Vidgo, qui comprend FOX Sports, ESPN et une tonne d’autres chaînes, mais pas NBC Sports.

Comme il est nouveau, Vidgo continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités tout le temps, donc bien qu’il s’agisse d’un travail en cours, le service de streaming est certainement très rentable avec des plans.

Alternative moins chère Comprend : comprend plus de 100 chaînes telles que ESPN, FOX, etc. Regarde maintenant

8. Télévision paon

Peacock Premium est un service de streaming payant de NBC Universal qui propose plus de 20 000 heures de contenu, notamment des sports en direct, des films, des programmes originaux et des rediffusions d’émissions de télévision classiques de NBC.

Peacock de NBCUniversal propose trois niveaux (gratuit, Peacock Premium et Peacock Premium Plus), mais pour les fans de football, Peacock Premium propose 175 matchs de Premier League exclusivement par saison.

Jeux EPL exclusifs Inclut : Premier League + Goal Rush show tourbillonnant Parcourir les offres

9. Pack Disney

À ce jour, quiconque s’est abonné à ESPN + a vu le rapport qualité-prix. Avec plus de 10 meilleures ligues de football et bien plus encore, c’est la meilleure offre jamais proposée aux fans de football.

Mais saviez-vous que vous pouvez effectuer une mise à niveau pour ajouter également Hulu et Disney+ à un prix modique ?

Avec Hulu et Disney +, ces deux services de streaming à eux seuls vous apportent tout, de Star Wars et les films Marvel aux films et comédies originaux sur Hulu. Combiné à votre abonnement ESPN + existant, le trio de services offre des tonnes de divertissements et de sports.

Passez à The Disney Bundle et obtenez Hulu et Disney+ pour seulement 7 $ de plus par mois.

Regroupez et économisez Comprend : Marvel, Star Wars + divertissement de qualité Parcourir les offres

10. TV YouTube

Étant donné que YouTube TV n’a pas beIN SPORTS, YouTube TV n’est pas la tasse de thé de tout le monde. Mais le service de streaming est un remplacement rentable de la télévision par câble.

Une autre préoccupation à propos de YouTubeTV est l’engagement de leur société mère, Google, envers le service. Ces dernières années, nous avons vu Google lancer plusieurs produits, pour les fermer par la suite (Google Reader, Google+, Google Buzz, Google Wave, Google Talk, etc.).

YouTube TV propose un service. Après cela, ça commence à 65 $/mois.

Vous avez des questions sur les services de streaming pour regarder le football ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.