Top 10 des séries Web indiennes avec des thèmes progressifs et pertinents pour plaire aux jeunes d’aujourd’hui sur Netflix, Amazon Prime Video et plus

1. Dépareillé sur Netflix

Acteurs : Prajakta Koli, Rohit Saraf De quoi s’agit-il ? Dans un cours de codage à l’université, une fille à l’esprit libre et un garçon timide et talentueux forment une relation improbable alors qu’ils naviguent entre amitié, amour et leurs rêves individuels.

2. Pichets TVF – YouTube

Cast : Naveen Kasturia, Jitendra Kumar, Arunabh Kumar De quoi s’agit-il : quatre amis ont quitté leur emploi pour créer leur propre startup, faisant face à des défis et à une croissance personnelle dans le monde de l’entrepreneuriat.

3. Usine de Kota -YouTube

Acteurs principaux : Mayur More, Jitendra Kumar De quoi s’agit-il ? Un étudiant déménage à Kota, une ville connue pour ses centres de coaching, pour se préparer à l’examen d’entrée très compétitif de l’IIT.

4. Tripler – TVFPlay

Acteur principal : Sumeet Vyas, Maanvi Gagroo, Amol Parashar De quoi s’agit-il : trois frères et sœurs se lancent dans un road trip ensemble au milieu de leurs défis personnels et redécouvrent leur lien alors qu’ils traversent les hauts et les bas de la vie.

5. Petites choses – Netflix

Acteur principal : Dhruv Sehgal, Mithila Palkar De quoi s’agit-il ? Un couple moderne de Mumbai explore les subtilités de leur relation et aborde les questions de carrière, d’ambitions et de croissance personnelle.

6. Romance universitaire – YouTube

Distribution principale : Manjot Singh, Apoorva Arora, Keshav Sadhna De quoi s’agit-il ? Suivez le parcours de trois amis d’université alors qu’ils naviguent à travers l’amour, les amitiés et les défis de l’âge adulte.

7. Auberge de jeunesse – YouTube

Acteur principal : Srishti Shrivastava, Parul Gulati, Simran Natekar, Ahsaas Channa De quoi s’agit-il ? La série explore la vie et la camaraderie de quatre filles vivant dans une auberge alors qu’elles naviguent dans la vie universitaire, les relations et la croissance personnelle.

8. Filles ingénieurs – YouTube

Acteur principal : Barkha Singh, Sejal Kumar, Kritika Avasthi De quoi s’agit-il ? Une série légère qui suit la vie de trois étudiantes en ingénierie alors qu’elles jonglent entre études, amitiés et leurs rêves.

9. TVF Tripling Saison 2 – TVFPlay

Acteur principal : Sumeet Vyas, Maanvi Gagroo, Amol Parashar De quoi s’agit-il ? Le triple voyage se poursuit alors que les frères et sœurs se lancent dans un autre road trip rempli d’aventures et de découverte de soi.

10. La Réunion – Zoom Studios (YouTube)

Acteur principal : Sapna Pabbi, Anuj Sachdeva, Shreya Dhanwanthary De quoi s’agit-il ? Un groupe d’amis se réunit après une décennie pour une réunion d’école et confronte les secrets du passé tout en redécouvrant leurs relations.