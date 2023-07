Top 10 des séries Web en hindi avec un complot politique à regarder sur OTT

Vêtue d’un haut et d’un short de sport, portant des pantoufles et portant son sac pratique, Sara a non seulement posé pour les paparazzi, mais a également fait signe aux autres automobilistes et fans, qui ont été surpris de voir leur actrice préférée voyager comme une roturière. Faisant exactement ce que les « nepokids » ne sont pas censés faire, Sara Ali Khan, fraîchement sortie du succès du « Zara Hatke Zara Bachke » à budget moyen, a été aperçue en train de profiter d’un tour en pousse-pousse avec un ami pour sa séance de gym à Bandra.