Top 10 des séries animées romantiques sur Netflix qui vous feront tomber amoureux

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit quand Satya (Harshad Arora) pense que c’était sa dernière fois avec Sai (Aïcha Singh). Il essaiera d’avouer ses sentiments, mais Sai et Virat (Neil Bhatt) va l’arrêter. Ils lui diront que rien ne leur arrivera et que tout ira bien. Il semble que Satya aime Sai, et il aura peur de se faire opérer, mais Sai lui fera comprendre que rien ne se passera. Plus tard, nous verrons Satya, Sai et Virat former une équipe, et ils gagnent, mais dans cette mission, Virat a été blessé et Sai prend soin de lui en tant que médecin. De l’autre côté, tout le monde félicite Sai et Virat, et ils sentent également que Sai et Virat sont mari et femme, mais Sai dit clairement à tout le monde que le Dr Satya est son mari, et il participera également à cette mission.

Satya a peur de perdre Sai

L’émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sera un drame à haute tension que les téléspectateurs veulent voir. Nous voyons un doux lien entre Satya (Harshad Arora) et Sai (Ayesha Singh). L’histoire d’amour grandit du côté du Dr Satya. Et bientôt nous voyons que le Dr Sai tombe également amoureux de Satya. De l’autre côté, Sai ne sera pas prête à passer à autre chose car elle est sûre que Satya ne la forcera jamais à passer à autre chose, mais dans la piste à venir, nous pouvons voir que Sai ressentira également pour Satya.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons des rebondissements majeurs lorsque les téléspectateurs voudront connaître la révélation du père de Satya, car il est l’enfant de Ninad ou de feu Nagesh Chavan, ou si Bhavani connaît la vérité sur Satya. père ou si elle cache quelque chose aux autres. Que se passera-t-il lorsque Virat saura que Satya est son demi-frère ? L’acceptera-t-il comme un frère ?