Top 10 des sagas criminelles indiennes sous-estimées à regarder sur Netflix, Amazon Prime Video et plus OTT

Shah Rukh Khanle nouveau film Jawan sorti le 7 septembre 2023 et en un rien de temps, il est devenu l’un des plus gros succès de l’année. Shah Rukh Khan a prouvé qu’il est le roi OG du box-office et que personne ne peut le battre en matière de célébrité. Pathaan et Jawan sont deux des plus grands films de l’année 2023. En parlant du rapport au box-office, celui de Shah Rukh Khan Jawan a également réussi à tenir bon au box-office lors de sa neuvième journée. C’était le deuxième vendredi pour Jawan dans les salles et le public est venu nombreux voir le film.

Jawan rapport de collecte au box-office jour 9

Tel que rapporté par Sacnilk.com, Jawan a gagné Rs 21 crore au box-office le deuxième vendredi. Ce sont les premières estimations et les chiffres réels ne sont pas encore disponibles. Avec ces chiffres, le film de Shah Rukh Khan, qui met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi dans des rôles clés, a réussi à franchir la barre des Rs 400 crore en Inde. Oui, juste avec sa collection domestique, Jawan est maintenant dans le club de Rs 400 crore dans les neuf jours suivant sa sortie. La collection totale de Jawan s’élève à Rs 410 crore environ.

Volonté Jawan BATTRE Gadar 2 devenir le deuxième plus gros revenu ?

Maintenant la question est de savoir si Jawan sera capable de battre Gadar 2 avec sa deuxième collection du week-end ? Le film de Sunny Deol et Ameesha Patel, sorti le 11 août, a fait un énorme succès. C’est actuellement le deuxième film le plus rentable de l’année après Pathaan. Selon Sacnilk.com, Gadar 2La collection totale de jusqu’à présent est de Rs 517,73 crore. Si Jawan parvient à dépasser la barre des Rs 50 crore les deux jours, alors il est possible que le film batte Gadar 2. Mais Gadar 2 est toujours en salles dans les cinémas et gagne également de l’argent. Voyons si Jawan Beats Gadar 2 ou pas ce week-end.

Vérifier celui de Jawan examen public ci-dessous :

Parler de Jawan, Shah Rukh Khan est vu dans un double rôle. L’acteur joue Azad et Vikram Rathore dans le film. Vijay Sethupathi est le méchant mortel Kaali. Nayanthara est un flic et aussi l’intérêt amoureux d’Azad. Sanya Malhotra, Priyamani et bien d’autres jouent un rôle crucial dans le film. Deepika Padukone et Sanjay Dutt ont des camées intéressantes à jouer.