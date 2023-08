Top 10 des réalisateurs de Bollywood qui ont de la chance au box-office

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee : Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on voit Aarav ( Ajinkya Mishra) planifier une surprise, et il appelle tout le monde chez Katha. De l’autre côté, nous voyons tous les membres de la famille de Katha (Aditi Sharma) et Viaan (Adnan Khan) arrivent et décident de leur cérémonie roka. Kavita et Kailash Garewal acceptent Katha comme leur fille et ils effectueront tous les rituels. Yuvraj est également très heureuse pour Katha et s’assure de prendre en charge toutes les responsabilités en tant que frère. Mais nous voyons que Tejji n’a pas encore vraiment accepté Katha. Elle fait ce que Maya Didi lui dit. Bon, il faut attendre pour voir le twist : Will Tejj Je (Bidisha Ghosh Sharma) réaliser sa faute et accepter l’amour de Viaan et Katha ? Eh bien, la vie de Katha et Viaan est sur une bonne voie, et finalement ils obtiennent l’approbation de leurs aînés, et ils commencent leur nouveau voyage. Mais il y aura des obstacles inattendus.

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, nous voyons Aarav voir Katha et Viaan, et réalisons qu’ils devraient passer du temps ensemble. Il décore toute la maison avec des fleurs. Nous voyons Katha et Viaan devenir romantiques et se perdre l’un dans l’autre. Ils rêvent de leurs saat pheras et de la vie qui les attend. Mais lorsque Viaan réalisera les véritables intentions de sa mère, son cœur se brisera. Va-t-il lui pardonner ? Eh bien, il est possible qu’à cause de son plan, elle perde son fils pour toujours.

Tournure à venir de Katha Ankahee

Katha Ankahee est l’une des émissions les plus diffusées basée sur une émission turque basée sur une histoire d’amour unique. Les téléspectateurs aiment vraiment la chimie entre Viaan et Katha, alias Adnan Khan et Aditi Sharma. Eh bien, le dernier morceau est très intéressant et romantique à regarder pour leurs téléspectateurs, car le voyage de KaViaan a enfin commencé et ils décident de ne jamais se quitter.