Top 10 des plus belles actrices du sud de l’Inde en sari

Khatron Ke Khiladi 13 est une émission qui fait beaucoup de nouvelles. Nous avons entendu dire qu’Abdu Rozik se rendait également en Afrique du Sud pour le spectacle de Rohit Shetty. Les créateurs veulent tirer profit de l’amour organique pour le duo de Shiv Thakare et Abdu Rozik. Maintenant, des rapports sont venus que Sumbul Touqeer pourrait faire partie de l’émission. L’actrice d’Imlie pourrait se joindre en tant que candidate wild card aux côtés d’Abdu Rozik. Ceci est rapporté par Tellychakkar. Il y en a beaucoup qui disent qu’Abdu sera là pour la comédie et le quotient de divertissement, mais étant donné qu’il est un sportif, il pourrait simplement opter pour le match. D’un autre côté, Sumbul Touqeer sera un bon pari pour attirer les TRP.

SUMBUL TOQUEER REMPLIE-T-IL CETTE ACTRICE ?

Le tournage des cascades a déjà commencé. Les fans adorent les liens entre Shiv Thakare, Sumbul Touqeer et Abdu Rozik. L’année dernière, la saison a souffert dans les charts TRP. Beaucoup ont dit que c’était à cause du quotient excessif et du drame de Bigg Boss. Les fans de Khatron Ke Khiladi veulent également des cascades et un sens de l’aventure.

JUNGLE TWIST SUR KHATRON KE KHILADI 13

Khatron Ke Khiladi 13 concurrents tireront dans une jungle. C’est la partie la plus excitante pour les téléspectateurs de cette saison. Rohit Shetty y est arrivé il y a trois ou quatre jours. Les autres explorent la ville et s’adaptent à leur environnement. Cette saison a une grande programmation mais les fans sont mécontents de l’absence de vrais grands noms. La liste des candidats comprend Archana Gautam, Shiv Thakare, Soundous Moufakir, Sheezan M Khan, Dino James, Arjit Taneja, Rohit Bose Roy, Anjum Fakih, Ruhi Chaturvedi et Anjali Anand.

Auparavant, de grands noms comme Mohsin Khan, Erica Fernandes, Helly Shah faisaient le tour. Mais la nouvelle version a également l’air bien. Les créateurs espèrent que ce sera aussi un succès comme Bigg Boss 16.