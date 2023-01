Top 10 des pires produits CES des 25 dernières années

C’est la fin du CES pour une autre année, et ensemble, nous avons vu notre part d’appareils à la fois étranges et merveilleux en 2023, mais… surtout bizarre.

Les voitures volantes et les robots obscurs sont si vieux maintenant, et je me suis donc demandé si CES pouvait faire quelque chose de moins pratique et encore plus complètement dingue. Il s’avère que c’est possible ! Au cours des 20 dernières années et plus, j’ai vu des gadgets si stupéfiants qu’ils existent parfois uniquement parce que des journalistes comme moi écrivent à leur sujet. Mais il est temps d’appeler les plus horribles, les pires des pires. Aspirateurs chaussures, robots papier toilette, étuis d’armes MP3, c’est à vous de briller !

La partie la plus intéressante de cette galerie de voyous est que certains de ces produits – le séchoir pour animaux de compagnie PePe, le HapiFork et le HushMe, pour n’en nommer que quelques-uns – sont encore vendus aujourd’hui. C’est vrai : vous l’avez fait sauter, bande de maniaques !

Écouteurs purificateurs d’air Dyson Zone

Andrew Lanxon/Crumpe



Pas techniquement un produit CES comme cela a été annoncé en 2022, mais Dyson affichait le casque Zone sur son stand au CES 2023. Bien que la Zone semble devoir être un masque COVID, ce n’est malheureusement pas ce qu’il fait. Selon le site Dyson, le développement sur la Zone commencé en 2016 comme filtre à air personnel – pour la pollution, principalement – et en tant que tel, il n’a jamais été conçu pour se protéger contre le COVID. De plus, un critique a affirmé que les ventilateurs forcés du gadget pourraient même aider maximiser vos chances d’attraper le coronavirus.

Lire la suite: Écouteurs Dyson Zone Air Filtering en vente en janvier pour 949 $

Rollbot Charmin

Crumpe



Le fabricant de périphériques informatiques Razer est le roi de la création de produits “regardez-moi” spécifiquement pour le CES, mais la marque de papier hygiénique Charmin est devenue célèbre pour cette entrée 2020. C’est vrai, l’année qui a vu le achat massif de papier toilette en panique est venu un robot qui pourrait vous apporter encore plus ! Hasard? Oui probablement. Le RollBot n’allait jamais être un vrai produit, mais nous l’aimions/détestions quand même.

Lire la suite: Ces robots Charmin nous font nous demander : faire caca est-il la prochaine frontière technologique ?



Brosse à dents intelligente Kolibree

Kolibree



Rappelez-vous quand nous avons dû nous laver les mains pendant 20 secondes en chanter des chansons pour nous-mêmes? La même méthodologie s’applique également au brossage des dents, mais pourquoi devriez-vous utiliser votre propre cerveau et vos propres lèvres comme une ventouse ? Il y a eu de nombreuses brosses à dents intelligentes au fil des ans, mais aujourd’hui, je choisis le Kolibree. Tout était juste amende jusqu’à l’arrivée de “la première brosse à dents électrique connectée au monde”. Joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire à toi…

Lire la suite: CES 2014 : la brosse à dents connectée de Kolibree vise une meilleure santé dentaire

Étui Taser MP3

Défense suprême



Dans les années 2000, le iPod est devenu un tel phénomène culturel que chaque entreprise s’est empressée de créer son propre lecteur MP3. Cela a abouti à ce qui est l’un des produits CES les plus stupides de mémoire récente : l’étui Tazer MP3. Imaginez essayer non seulement de charger votre étui, mais aussi de le connecter via USB à votre ordinateur pour le remplir avec 1 Go de musique.

Lire la suite: Ce dont chaque Taser a besoin : un étui pour jouer de la musique

Sèche-animaux Pepe

Patrick Hollande/Crumpe



Vous voulez trouver une nouvelle façon de faire en sorte que votre petit chien ou votre chat vous déteste pour toujours ? Enfermez-les dans une prison cube pendant 25 minutes (!) et soumettez-les à des rafales d’air chaud. Cette combinaison appareil de torture/séchoir vous aurait coûté 660 $, ou vous pourriez simplement jeter une serviette sur votre chien mouillé comme un humain normal.

Lire la suite: Au CES 2019, un sauna à 660 $ offrira à votre chien le brushing de sa vie

HapiFourchette

Crumpe



Tout au long de l’histoire, il y a eu tellement de gadgets conçus pour limiter le comportement humain normal, mais celui-ci prend le (pan) gâteau. La HapiFork est un autre gadget vibrant qui vous dit de manger vos repas plus lentement (plus de 20 minutes), l’idée étant que vous êtes moins susceptible de trop manger. Personnellement, j’avale mes propres repas comme si j’étais en prison, alors faites de votre mieux, HapiFork. Je mangerai avec mes mains s’il le faut ! Tu n’es pas mon patron!

Lire la suite: Boulonner votre nourriture? Freinez avec HapiFork

Hushme



David Carnoy/CNET



Le Hushme est littéralement un produit “stupide” – il est conçu pour rendre son utilisateur muet vis-à-vis des autres personnes à proximité immédiate. Il a été présenté comme étant utile sur les lieux de travail, mais … si un collègue m’en a donné un, il ferait mieux de porter des chaussures à vide, afin de nettoyer les morceaux joyeusement piétinés.

Lire la suite: Hushme est peut-être le casque sans fil le plus étrange et le plus utile jamais créé

Ceinture

Nick Statt/Crumpe



Le Belty original était un prototype de ceinture intelligente avec un moteur qui s’ajustait selon que vous veniez de manger ou que vous étiez assis. Pas pratique comme l’enfer, mais plutôt cool? Bien qu’il existe un modèle plus récent, aussi appelé Belty, celui-ci est encore plus étrange – il n’y a pas de dimensionnement automatique, mais il a un chargeur de banque d’alimentation dans la boucle. D’accord, deux choses. Non seulement je ne pas Je veux un composé potentiellement volatil près de mes bas, je ne veux pas non plus y connecter une série d’appareils.

Lire la suite: Rencontrez Belty, le voleur de spectacles ridicule mais étrangement populaire du CES Unveiled

Xybernaute Poma

Capitaine Sean



Présenté pour la première fois au CES 1998, l’ordinateur portable Hitachi-Xybernaut était une idée terrible bien avant que Google Glass ne soit même une lueur dans les yeux de Babak Parviz. Le Xybernaut Poma basé sur Windows CE offrait un processeur RISC de 128 MHz et 32 ​​Mo de RAM, en plus il était attaché à votre bras, votre visage et votre ceinture !

Lire la suite: Hitachi conçoit des PC portables

Chaussures d’aspirateur Denso



Sarah Tew / Crumpe



Chaussures. Vous les portez. Ils s’usent, vous en achetez plus. Mais ce n’est pas excitant maintenant, n’est-ce pas ? Ils ont besoin des choses en eux – téléphones, fusées, rouleaux et… aspirateurs ? Il y a tellement de jeux de mots que je pourrais faire, même juste le nom des Denso Vacuum Shoes, mais le fait qu’ils existaient était la plus grande blague de tous.

Lire la suite: Les chaussures d’aspirateur s’affichent au CES parce que pourquoi pas