Top 10 des photos de Mahesh Babu avec sa fille Sitara et son fils Gautham qui sont trop mignonnes pour les mots

Anushka Sharma et Virat Kohli, l’un des couples les plus aimés de Bollywood, ont récemment fait un voyage romantique à Londres. Le couple a été aperçu en train d’explorer les magnifiques monuments de la ville, et Virat a été vu en train de prendre de superbes photos d’Anushka. L’actrice était magnifique dans une tenue décontractée mais chic, alors qu’elle marchait main dans la main avec son mari. Virat semblait impressionné par la beauté de sa femme, alors qu’il cliquait sur des photos d’elle devant certains des endroits les plus emblématiques de Londres. Le couple semblait apprécier la compagnie de l’autre et leurs fans ne pouvaient pas se lasser des adorables photos qu’ils partageaient sur les réseaux sociaux.