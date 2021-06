Top 10 des PDG américains de 2021, selon les critiques de Glassdoor

Dans plusieurs secteurs, les leaders de la technologie, de la finance et de la fabrication sont en tête de liste avec le plus de gagnants. Découvrez les 10 meilleurs PDG en 2021, selon les critiques de Glassdoor :

Le PDG d’Adobe, Shantanu Narayen, a remporté la deuxième place avec un taux d’approbation de 98%. Après une année où des milliers d’employés d’Adobe sont passés aux espaces de travail numériques , la société de logiciels a non seulement fait des estimations de chiffre d’affaires supérieures, mais a également trouvé un écho étroit auprès des employés. Les employés de la plateforme ont estimé qu’il y avait un bon équilibre travail-vie et prestations de soins de santé .

Glassdoor a créé son liste des 100 PDG les mieux notés des évaluations des employés entre le 2 mai 2020 et le 1er mai 2021. Selon les évaluations, les employés ont estimé que les PDG les mieux classés s’adaptaient au changement, redéfinissaient les visions et menaient avec transparence, tout en étant dédiés à la santé et à la sécurité des employés.

Les avis des employés sur le site d’emploi prennent en compte divers types de statut d’emploi, y compris les postes à temps plein, à temps partiel, contractuels et indépendants. L’algorithme exclusif de Glassdoor prend en compte la quantité, la qualité et la cohérence des évaluations d’entreprises approuvées par Glassdoor afin que les PDG des petites, moyennes et grandes entreprises puissent figurer sur la liste.

Cela signifie que dans l’ordre pour un dirigeant d’une grande entreprise comptant plus de 1 000 employés à prendre en considération, ce PDG doit recevoir au moins 100 évaluations d’entreprise parmi les notes d’approbation du PDG et les notes de la haute direction. Pour les PDG éligibles de petites et moyennes entreprises de moins de 1 000 employés, les exigences sont ajustées mais suivent un format similaire. Faire la liste nécessite au moins 35 évaluations d’entreprise parmi les notes d’approbation du PDG et les notes de la haute direction au cours de l’année.

L’intentionnalité, la cohérence, le leadership empathique tout en respectant la mission et la culture d’une entreprise font partie des qualités et des thèmes supplémentaires qui ont conduit à de meilleures évaluations des employés sur les PDG.

Sur la liste de 100 personnes nouvellement publiée, 56 nouveaux arrivants ont rejoint les rangs. Calvin McDonald de Lululemon a remporté la 19e place, avec une note de 96 %, tandis que le PDG de Slack, Stewart Butterfield, a atteint la 82e place et une note d’approbation de 92 %.

Bien que certaines industries aient dépassé les attentes et que d’autres aient fait leur première apparition, certains PDG de haut niveau n’ont pas réussi à se tailler une place. Mark Zuckerberg de Facebook n’a pas du tout figuré sur la liste pour la première fois depuis 2013.

