Top 10 des nouvelles télévisées aujourd’hui: Hina Khan, Anupamaa, liste TRP et plus

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Alerte spoiler à venir: Dans la dernière promo de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on peut voir Akshara (Pranali Rathod) retourner à Kasauli avec son mari et son fils. Plus tard, on peut voir Abhimanyu (Harshad Chopda) arriver chez lui et sortir pour rencontrer Abhir (Shreyansh Kaurav), mais Manjari (Suis-je Trivédi) l’arrête et incite Akshara à se rendre à Kasauli sans l’en informer, et elle dit aussi à Aarohi (Karishma Sawant) et Shifali de ne rien dire devant Abhimanyu. Voyons quelle tournure vient dans le prochain épisode.

Abhimanyu reste à Kasauli

Dans le prochain épisode à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir Abhimanyu (Harshad Chopda) décider de vivre à Kasauli et de rester dans la maison d’Akshara (Pranali Rathod) en tant que locataire. Parce qu’il a décidé qu’il attirerait d’abord totalement l’attention d’Abhir, deviendrait un élément indispensable de sa vie, puis l’emmènerait avec lui. Mais la tournure la plus intéressante est en route quand Abhimanyu reste à Kasauli et se rend compte qu’Abhinav et Akshara ont continué leur vie, et Abhinav est le meilleur père pour lui, mais voyons si Abhimanyu écoute son cœur ou s’il le fera à nouveau être manipulé par Manjari.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on peut s’attendre à ce qu’Abhir soit totalement impliqué dans la façon dont il peut s’attacher à son père biologique, et il apprendra également la vérité dans les prochains épisodes. Maintenant, Abhir a une décision difficile à prendre, qui doit-il choisir ? Celui qui est son père biologique ou celui qui lui a donné une nouvelle vie. Attendons de voir qui Abhir choisira. Eh bien, les téléspectateurs se demandent si Manjari deviendra très égoïste et son personnage deviendra négatif, et elle utilise Sam Dam Dand Bhed pour obtenir l’héritier de sa famille.

L’émission télévisée Yeh Rishta Kya Kehlata Hai arrive avec un tournant majeur lorsque finalement Abhimanyu réalise les intentions de sa mère et lui fait comprendre qu’Abhir ne veut pas vivre avec elles; il a besoin de son père et de sa mère. Eh bien, nous attendrons de voir si Manjari s’en rend compte ou non. Acceptera-t-elle Akshara ou non ?