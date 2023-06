Top 10 des moments où les bahus d’Ambani avaient l’air élégants dans les lehengas

Zara Hatke Zara Bachke est sorti en salles vendredi. La vedette de Vicky Kaushal et Sara Ali Khan a fait des affaires décentes le jour de son ouverture. Il a gagné Rs. 5,49 crore contre le « début inférieur à Rs 2 crore » prévu, a tweeté l’analyste commercial de Bollywood, Taran Adarsh.

Dans son tweet, Taran Adarsh ​​a écrit : « Zara Hatke Zara Bachke décolle le jour 1… Fait taire les opposants et les pessimistes, qui avaient prédit (en dessous) Rs. 2 cr start… J’ai reçu un coup de pouce grâce à Buy-1-Get -1 offre de billet gratuit + prix de billet abordable, ce qui a donné à son biz l’impulsion nécessaire… Ven 5,49 cr. India biz. »

L’analyste commercial a également répertorié la contribution des chaînes de théâtre nationales, qui s’élevait à Rs. 3,35 crores, à la collection totale du film. « Les chaînes nationales ont contribué à hauteur de 3,35 cr le premier jour… PVR : 1,54 cr, INOX : 1,11 cr, Cinepolis : 70 lacs », a-t-il tweeté.

#ZaraHatkeZaraBachke takes off on Day 1… Silences naysayers and pessimists, who had predicted [below] ₹ 2 cr start… Got a boost due to Buy-1-Get-1 free ticket offer + affordable ticket pricing, which has given its biz the required push… Fri ₹ 5.49 cr. #India biz. The… pic.twitter.com/tFhk996o6Y — taran adarsh (@taran_adarsh) June 3, 2023

Taran Adarsh ​​a également déclaré que le réalisateur de Laxman Utekar devrait « maintenir l’élan samedi et dimanche ». « L’offre de billets gratuits Buy-1-Get-1 se poursuit jusqu’à dimanche soir, ce qui devrait aider le film à afficher un total solide lors de son week-end d’ouverture. #ZHZB », a-t-il ajouté.

Zara Hatke Zara Bachke, une comédie romantique, se déroule à Indore. Il raconte l’histoire d’un couple marié Kapil (Vicky Kaushal) et Somya (Sara Ali Khan), qui se dirigent vers un divorce. Le film, coproduit par Maddock Films et Jio Studio, présente également Sharib Hashmi et Rakesh Bedi.

Examen des fans

Le film a reçu des critiques mitigées du public et des critiques. « Sara Ali Khan brille comme un diamant », a tweeté un fan sur le site de microblogging.

#SaraAliKhan for you bubs 💖 always. you shining like a diamond 💎 #ZaraHatkeZaraBachke pic.twitter.com/tHysARKMEJ — Sara’s Bees 🐝 | zara Hatke zara Bachke in cinemas (@sara_ke_Bees) June 2, 2023

« Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un voyagerait pour regarder Zara Hatke Zara Bachke être sérieux », a écrit un autre.

i don’t understand why anyone would travel to watch zara hatke zara bachke be serious — Shay (@shayxrs) June 2, 2023

L’un des utilisateurs de Twitter a même partagé un clip où Sara Ali Khan et Vicky Kaushal sont arrivées dans un théâtre pour surprendre les fans. « Le public adore ça », lit-on dans le tweet.

Les fans ont même donné un titre au jodi à l’écran de Vicky et Sara : « SARVICK ». « Ce film va vous faire pleurer, apprécier, rire et tout les gars @SaraAliKhan vous l’avez secoué les gars. Nous voulons à nouveau SARVICK. »

This movie will make you cry, enjoy , laugh and everything guys @SaraAliKhan you rocked it guys 🎈💯, We want #SARVICK again 🖤🤍🖤🤍#VickyKaushal #ZaraHatkeZaraBachke pic.twitter.com/8MmePntoYV — saraalikhan_addiction(ZARA HATKE ZARA BACHKE 🖤) (@Pranjalisenger1) June 3, 2023

Zara Hatke Zara Bachke marque le premier projet de Vicky Kaushal et Sara Ali Khan ensemble.

Mots clés: Zara Hatke Zara Bachke, Box office, Sara Ali Khan, Vicky Kaushal, Zara Hatke Zara Bachke Box Office, Zara Hatke Zara Bachke Jour 1,