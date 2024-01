Top 10 des modèles d’éclairage chics pour éclairer votre maison avec style et praticité – Yanko Design

Il est révolu le temps où les conceptions d’éclairage étaient ennuyeuses et constituaient généralement des objets qui ne faisaient qu’ajouter de la lumière à un espace de vie. Un luminaire bien conçu doit non seulement avoir la capacité d’éclairer n’importe quel espace de vie, mais également ajouter ce facteur de punch supplémentaire ! Je veux dire, bien sûr, nous avons besoin qu’ils voient dans l’obscurité, mais aussi fonctionnel qu’il devrait l’être, un luminaire doit également être esthétique, ajoutant un élément attrayant et visuellement apaisant à votre maison ou votre bureau. Du lustre fantôme à la lampe de lecture unique montée sur un livre, ces conceptions d’éclairage innovantes sont ce dont vous avez besoin pour rehausser votre espace de vie ou de travail !

1. Lumière du soleil

Appelée Sunne Light, cette lampe solaire innovante est auto-alimentée et capte la lumière du soleil pendant la journée pour garantir que votre maison est éclairée toute la nuit. L’extraordinaire lampe imitant la lumière du soleil collecte l’énergie solaire, tout en s’auto-alimentant en utilisant cette énergie.

Pourquoi est-ce remarquable ?

La lampe Sunne est dotée de cellules photovoltaïques conçues pour être accrochées devant une fenêtre. Il s’agit d’un luminaire suspendu qui collecte l’énergie solaire pendant la journée et utilise ensuite cette énergie la nuit pour éclairer votre maison. Il dispose d’une batterie intégrée qui stocke l’énergie solaire qu’elle collecte.

Ce que nous aimons

Collecte l’énergie solaire et l’utilise pour s’alimenter

Reste suspendu dans l’air, n’occupant aucun bien immobilier précieux dans votre maison

Ce que nous n’aimons pas

Un prix élevé

Puisque la lampe est suspendue, elle pourrait être difficile à nettoyer et à entretenir

2. Lampe de table Chapeaux

La superbe lampe de table Chapeaux est considérée comme digne de faire partie d’un spectacle de magie. C’est un luminaire enchanteur et fascinant qui attirera instantanément votre attention grâce à son design super unique.

Pourquoi est-ce remarquable ?

L’une des caractéristiques principales de la lampe est le corps en pyrex transparent qui est accentué par une vapeur cylindrique qui s’élargit aux deux extrémités. La partie inférieure soutient et stabilise la lampe tandis que la partie supérieure embrasse le diffuseur chapeau. Une fois la lampe allumée, l’ensemble du corps est mis en valeur par de jolis reflets subtils.

Ce que nous aimons

Dispose d’une source de lumière flottante, qui dissimule subtilement tous les éléments techniques

Ce que nous n’aimons pas

Comme il est transparent, il doit être nettoyé régulièrement pour éviter qu’il n’ait un aspect sale ou trouble.

3. Lumière cristalline ambrée

La lumière en cristal ambré de Gingko ressemble à un orbe divinateur qui repose sur une base en bois, avec des motifs complexes gravés au centre de l’orbe en verre. Une fois que vous allumez la lumière, l’œuvre d’art diffuse la lumière dans différentes directions, produisant un effet lumineux époustouflant qui confine à la magie visuelle.

Pourquoi est-ce remarquable ?

La Crystal Light présente cinq œuvres d’art différentes dans l’orbe de cristal : le pissenlit, la galaxie, le système solaire, Saturne et un motif de la Terre sous forme de globe. Les différents motifs représentent différentes émotions telles que l’espoir, la sérénité, la curiosité et un véritable amour pour l’espace, la science et la nature.

Ce que nous aimons

Offre jusqu’à 16 heures d’éclairage époustouflant avec des designs magnifiques

Ce que nous n’aimons pas

La lampe semble assez fragile et cassable, elle doit donc être conservée hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

4. Lampe à service doux

La lampe Soft Serve est une adorable conception d’éclairage du studio de design de Stockholm Crème Atelier et imite une « glace tourbillonnante ». Il est disponible dans une gamme de délicieuses couleurs de sorbet !

Pourquoi est-ce remarquable ?

La lampe Soft Serve est imprimée en 3D et s’inspire des pâtisseries et des desserts, ce qui, à mon avis, constitue une excellente source d’inspiration pour la conception d’éclairage.

Ce que nous aimons

Fabriqué sur commande, ce qui rend l’ensemble de la méthode de production assez rapide et durable selon l’agence

Ce que nous n’aimons pas

Semble plus décoratif que fonctionnel pour être honnête

5. Lumière de laboratoire émotionnelle

Surnommé Emotional Lab Light, ce design d’éclairage unique et éthéré a été créé par l’architecte d’intérieur Hania Jneid. Jneid s’est inspirée des sets de chimie et s’en est inspirée pour créer son lampadaire éclectique et élaboré.

Pourquoi est-ce remarquable ?

Le lampadaire Emotional Lab comprend une lampe en métal haute et élancée qui soutient plusieurs récipients en verre en forme de bécher qui éclairent n’importe quel espace dans lequel ils sont placés avec un flux chaleureux et invitant.

Ce que nous aimons

Influencé par les souvenirs d’enfance du laboratoire de chimie du designer

Ce que nous n’aimons pas

Semble facilement cassable et fragile, et peu mobile

6. Vue du ciel

Baptisées Skyview, ces lampes peuvent être utilisées pour la luminothérapie, mais elles parviennent également à être très esthétiques. Ils sont conçus par Bios à partir de « recherches scientifiques documentées », ce qui signifie qu’ils peuvent simuler l’exposition au soleil dans le confort de votre maison.

Pourquoi est-ce remarquable ?

Les lampes peuvent simuler la lumière du soleil même lorsque le soleil n’est pas au rendez-vous. Ils sont également bien conçus, ce qui leur permet de se fondre naturellement dans votre maison, garantissant ainsi qu’ils ne seront pas déplacés dans votre salon, votre chambre ou votre bureau à domicile.

Ce que nous aimons

Peut être programmé pour s’adapter à l’heure de la journée et à la lumière naturelle extérieure

Ce que nous n’aimons pas

Un prix élevé, qui n’est peut-être pas accessible à tout le monde

7. Bowie 2.0

La Bowie 2.0 est une lampe de lecture géniale qui éclaire non seulement les pages de votre livre mais aussi toute votre pièce. La lampe est conçue comme un accessoire de mode en cuir qui peut être clipsé sur les côtés gauche et droit de la couverture de votre livre.

Pourquoi est-ce remarquable ?

Les LED sont intégrées à la sangle de la lampe, projetant une lueur douce et agréable qui est encore suffisamment forte pour vous permettre de lire dans l’obscurité totale. Il projette une lumière LED chaude sur vos pages, vous permettant de lire facilement, de tourner les pages et de vous déplacer sans que la lumière ne provoque de gêne.

Ce que nous aimons

Comprend des paramètres de luminosité tactiles intégrés qui vous permettent d’ajuster la luminosité des LED en fonction de vos besoins et exigences

Ce que nous n’aimons pas

Il pourrait être considéré comme gênant pour certains de tenir un livre auquel est attachée une lampe de lecture.

8. Lustre fantôme

Comme son nom l’indique, le Ghost Chandelier est fantomatique et macabre mais tout à fait gracieux. Il s’agit d’une conception d’éclairage simple et séduisante, qui capte instantanément votre attention et vous fascine complètement.

Pourquoi est-ce remarquable ?

Créé par Kristian Sofus Hansen et Tommy Hyldahl de NORR11 pour le studio de design danois, le design d’éclairage artistique vise à projeter une myriade de formes et de motifs dans votre maison. Cette superbe pièce s’inspire de l’art minimaliste.

Ce que nous aimons

Le lustre est différent selon les points de vue

Crée une ambiance maussade et séduisante dans votre maison

Ce que nous n’aimons pas

Il semble difficile à nettoyer et à entretenir

9. Lampe Matin

Conçue par Inga Hempe, la lampe Matin est une interprétation contemporaine et moderne d’un luminaire courant qui utilise un cadre en fil d’acier pour condenser la forme à sa plus basique.

Pourquoi est-ce remarquable ?

Son abat-jour plissé unique donne un caractère distinctif au produit, créant un jeu de formes et d’ombres qui contraste avec son bloc de couleur uni.

Ce que nous aimons

La lampe est un contraste harmonieux d’ordre et de chaos avec des motifs répétitifs de fleurs, de pétales et de feuilles

Ce que nous n’aimons pas

La lampe est peut-être trop originale et éclectique pour certains

10. Lampe de bureau Nébuleuse

Conçue par COG Design Studio, la lampe de bureau Nebula est une forme d’éclairage basique mais définie construite par répétition, transformation et combinaison innovante et unique de formes géométriques distinctives.

Pourquoi est-ce remarquable ?

La lampe de bureau Nebula a été conçue en donnant une beauté subtile et formatrice aux formes plates en utilisant des changements tridimensionnels de direction et de courbure. Cela crée une forme rafraîchie et intéressante pour une conception d’éclairage.

Ce que nous aimons

Le design innovant donne l’impression d’une nébuleuse dans l’espace, ce qui donne son nom au design.

Ce que nous n’aimons pas