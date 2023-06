Top 10 des meurtres à suspense de Bollywood sur OTT

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin prochaine alerte spoiler: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit beaucoup de drame et d’action dans l’avion, et on voit que Gitanjali est aussi l’un des principaux terroristes. Elle est l’épouse de Ramakant Pujary et elle est le principal commandant de leur groupe. Gitanjali tire une arme à feu dans la tête de Savi, mais on voit que cette arme va tirer sur une autre femme. Plus tard, on voit que Savi (Aria Sarkaria) a vraiment peur de voir ça, et Sai (Aïcha Singh) raconte à Savi une histoire sur le fait d’éviter la peur et de la rendre courageuse. Eh bien, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va être très émotif, car nous voyons que tous ont peur de perdre la vie.

Ghum Hai kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le morceau à venir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Sai (Ayesha Singh) prendre un pilote en classe affaires pour se faire soigner car il souffre d’attaques de panique. Nous voyons Virat (Neil Bhatt) l’appeler et lui dire que si elle en a l’occasion, elle devrait s’éloigner. Plus tard, nous voyons Sai lui dire avec confiance qu’elle ne le quittera pas et que si elle part, elle ira avec lui. Eh bien, la piste à venir va enfin se terminer car, comme nous le verrons dans les pistes à venir, il faudra faire un bond d’au moins 20 ans. Nous pouvons voir une piste intéressante dans laquelle le DSP demande que Ramakant Pujary soit libéré, et en raison de la sécurité des passagers, la police le libérera plus tard. Nous pouvons voir qu’ils ont mis une bombe dans l’avion, et nous pouvons voir que tout le monde peut sortir de l’avion en toute sécurité, mais il est possible que Satya Virat et Sai meurent dans des explosions de bombes.

Dans les futurs morceaux de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons peut-être que l’histoire finira par faire un bond, et nous verrons la nouvelle version promotionnelle. Une fois de plus, cette promo est publiée par Rekha ji, nous voyons Shakti Arora, Bhavika Sharma, alias Ishaan, et Savi jouer les rôles principaux. Nous voyons que la vie de Savi sera aussi comme celle de sa mère. Savi est marié à Ishaan, mais il est amoureux de quelqu’un d’autre. Voyons si leur mariage se transformera en leur amour ou non, comme Sai et Virat. Attendons de voir le twist.