Top 10 des meilleures villes américaines pour les locataires en fonction de la qualité de vie

Scottsdale, en Arizona, est en tête de liste des meilleurs endroits pour les locataires en fonction de la qualité de vie.

Le loyer médian dans la ville est de 2 995 $, selon Zillowsoit 895 $ de plus que la moyenne nationale de 2 100 $

Scottsdale, en Arizona, se trouve dans le magnifique désert de Sonora, au pied des pittoresques montagnes McDowell. Le slogan de la ville est « La ville la plus occidentale de l’Ouest » car elle abrite plus de 100 événements équestres annuels et détient le titre depuis plus de 60 ans.

Au cours des deux dernières décennies, elle a été l’une des villes à la croissance la plus rapide des États-Unis et, selon le rapport sur la richesse 2023 de Henley and Partner, c’est également l’une des villes à la croissance la plus rapide pour les millionnaires.

De 2012 à 2022, Scottsdale a connu un taux de croissance millionnaire de 88% et abrite 13 900 millionnaires, 60 centi-millionnaires et cinq milliardaires.