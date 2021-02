Vrai ou faux, quand il s’agit de la NFL, il s’agit si souvent des quarts. C’est particulièrement vrai pour le Super Bowl, peut-être jamais plus que cette année avec les Buccaneers de Tampa Bay de Tom Brady qui se préparent à «accueillir» les Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes.

Même ces anciens MVP du Super Bowl sont excités.

Mahomes, dont la seule défaite en séries éliminatoires est survenue aux mains de Brady, a exprimé son admiration pour TB12 avant le match.

« Je veux dire la façon dont il est capable de disséquer les défenses avant le claquement est quelque chose que j’admire vraiment, que j’essaie d’atteindre ce niveau », a déclaré Mahomes. « La façon dont il est capable de se déplacer dans la poche et de pouvoir réinitialiser ses pieds et d’être complètement calme tout en faisant le lancer directement sur l’argent, peu importe qui est autour de lui, est quelque chose sur lequel je vais continuer à travailler. et comme je continue dans ma carrière.

«Je vais essayer de faire tout ce que je peux pour regarder une cassette sur lui parce qu’il le fait de la bonne façon, et vous pouvez le voir par les championnats du Super Bowl qu’il a et sonne aux doigts.

Brady a rendu la pareille lundi, quand lui et Mahomes sont apparus conjointement sur NFL Network.

« Il a juste une grande conscience de la poche. Une vision incroyable du terrain, il sait exactement quand se débarrasser du ballon. Il a beaucoup d’équilibre dans la poche », a déclaré Brady.

« Il a ce joli petit bras fouetté que j’avais l’habitude d’avoir quand j’étais un peu plus jeune. Il a la capacité athlétique d’étendre le jeu. Il a tout le physique et il a tous les outils mentaux. Il va être dans ce domaine. à mon avis. »

Aide à mettre la table pour ce qui devrait être l’un des plus grands affrontements de quart-arrière de tous les temps le Super Sunday. Où se situe-t-il, au moins en termes de battage médiatique avant le match (par opposition aux performances sur le terrain)? Voici mon top 10:

55 PLUS GRANDES ÉQUIPES DE SUPER BOWL:Tous n’ont pas remporté le trophée Lombardi

55 PLUS GRANDS JOUEURS DE SUPER BOWL:Quel est le rang des légendes des Patriots?

55 PLUS GRANDS MOMENTS DE SUPER BOWL:De Max McGee à 2-3 Jet Chip Wasp

10. Boomer Esiason contre Joe Montana

Le Super Bowl 23 a été l’un des premiers Super Sundays vraiment fascinants, les 49ers de San Francisco devançant les Bengals de Cincinnati 20-16 après que Montana ait lancé la passe TD gagnante à 34 secondes de la fin. Pour «Joe Cool», le jeu a apporté un troisième anneau. Pour Esiason, le MVP de la ligue cette saison (1988), le moment qui aurait pu être a représenté l’apogée de sa carrière de 14 ans.

9. Drew Brees contre Peyton Manning

Après la saison 2009, Manning a remporté les honneurs MVP de la ligue pour la quatrième fois avec les Colts d’Indianapolis (il l’a remporté une dernière fois en 2013 pour les Broncos de Denver). Cependant, Brees – il a mené la NFL avec un taux d’achèvement de 70,6%, 34 passes TD et une note de 109,6 passeurs cette saison – était le joueur par excellence du Super Bowl 44, prenant le dessus sur Manning natif de la Nouvelle-Orléans et menant les Saints à leur tout premier titre juste quatre ans après l’ouragan Katrina a menacé l’avenir de la franchise dans The Big Easy.

8. John Elway contre Montana

Ils faisaient partie des QB d’élite de la ligue en 1989, le Montana cherchant un quatrième anneau et une répétition du Super Bowl pour mettre fin à une saison lorsqu’il a été nommé MVP de la ligue. Elway, le MVP deux ans plus tôt, cherchait une percée dans le championnat après avoir invité les Broncos au grand match pour la troisième fois en quatre saisons. En fin de compte, ce n’était pas un concours, la victoire 55-10 des Niners reste la plus grande explosion de l’histoire du Super Bowl.

7. Earl Morrall contre Joe Namath

Morrall était le joueur par excellence de la NFL en 1968, menant les Colts de Baltimore très favorisés à un record de 13-1 et prématurément dans une discussion qu’ils classaient parmi les plus grandes équipes de la ligue de tous les temps. Mais l’iconoclaste Namath, le MVP de l’AFL cette saison, a dirigé les Jets de New York parvenus, garantissant tristement qu’ils renverseraient Baltimore et deviendraient la première équipe de la ligue junior à remporter le Super Bowl. Namath a remporté une victoire 16-7 qui est peut-être la plus importante de l’histoire du football. Morrall a été mis au banc pour Johnny Unitas au quatrième quart.

6. Brady contre Eli Manning

TB12 avait déjà trois anneaux en 2007, mais cette saison était significative – Brady devenant le premier joueur à lancer 50 passes de TD en saison régulière tout en menant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à un record sans précédent de 18-0 alors qu’ils entraient au Super Bowl 42. Manning et on ne s’attendait pas à ce que les Giants de New York aient beaucoup de chance après avoir perdu contre les Pats lors de la finale de la saison régulière … sans parler du manque de succès le frère aîné de Manning, Peyton, avait eu jusqu’à ce point contre Brady en séries éliminatoires. . Mais un plan de match défensif brillant et une « prise de casque » inoubliable plus tard, et les Patriots de Brady ont été rendus 18-1. Quatre ans plus tard, Eli Manning et les Giants ont de nouveau eu raison des Patriots au Super Bowl 46.

5. Terry Bradshaw contre Roger Staubach

Trois ans après que les Pittsburgh Steelers de Bradshaw aient battu les Dallas Cowboys de Staubach 21-17 au Super Bowl 10, probablement le meilleur qu’il y ait eu à ce stade, ils ont donné un encore meilleur pour conclure la saison 1978. Bradshaw a remporté le premier de ses deux MVP du Super Bowl, passant pour 318 verges et quatre touchés – bien que ce soit à peine assez pour survivre au rallye du capitaine Comeback à la fin du quatrième trimestre alors que Pittsburgh l’emportait 35-31.

4. Elway contre Doug Williams

Comme indiqué, Elway était le joueur par excellence de la NFL lors d’une saison 1987 entachée de grèves. Mais presque toute l’attention du Super Bowl 22 était concentrée sur Williams, qui est devenu le premier quart-arrière noir à commencer le Super dimanche. Après avoir répondu gracieusement à des questions d’avant-match comme: « Depuis combien de temps êtes-vous un quart-arrière noir? » Williams a souffert d’un genou hyperextendu qui l’a brièvement expulsé du match. Il n’a rebondi que pour lancer quatre passes de TD au deuxième quart sur son chemin vers les honneurs MVP alors que Washington renversait Denver 42-10.

3. Elway contre Brett Favre

C’était en 1997, et Elway était toujours un artiste du Pro Bowl à sa 15e (et avant-dernière) saison dans la NFL. Mais le Favre des Packers de Green Bay était en train de remporter un troisième trophée MVP consécutif, un exploit qui n’a pas été égalé avant ou depuis. Mais soutenu par la performance épique de RB Terrell Davis (3 touchés, 157 verges au sol) et sa course « en hélicoptère » qui a donné aux Broncos un premier but et mis en place la course de TD de Davis, Elway a finalement capturé les Broncos ‘premier championnat tout en contrecarrant l’offre répétée du Pack.

2. Dan Marino contre Montana

C’était en 1984, lorsque le joueur par excellence de la ligue, Marino, a dépassé pour 5084 verges et 48 touchés – des records d’une saison qui dureraient des décennies – alors que les Dolphins de Miami se dirigeaient vers une couronne de l’AFC, leur superstar apparemment en passe de devenir peut-être le plus grand QB de tous les temps. De l’autre côté, Montana cherchait son deuxième anneau après avoir mené San Francisco au premier record de la ligue en saison régulière 15-1. Le Montana n’a laissé aucun doute dans le Super Bowl 19, remportant le deuxième de ses trois MVP du Super Sunday après avoir lancé 331 verges et trois touchés dans un emballement dominant 38-16. San Francisco reste l’une des deux seules équipes à terminer 18-1 et à remporter un titre – les Chicago Bears égalant cet exploit l’année suivante. Pour Marino, alors à sa deuxième saison, c’était la première et la seule apparition au Super Bowl.

1. Brady contre Mahomes

Oui, le Super Bowl 55 pourrait en fait présenter le match QB par excellence dans l’histoire du jeu. Aussi ennuyeusement omniprésent que le slogan « The GOAT vs. The Kid » est déjà devenu, nous pouvons éventuellement regarder en arrière sur ce jeu comme un test décisif de la royauté et de l’héritage du quart-arrière si Mahomes peut réaliser son vaste potentiel sur une longue course. Brady et Mahomes entrent dimanche après avoir divisé leurs quatre premiers affrontements, TB12 remettant à la star des Chiefs cette seule défaite en séries éliminatoires lors d’un match de championnat de l’AFC 2018 qui nécessitait des prolongations. Brady espère étendre ses propres records de ligue difficiles à comprendre en remportant un septième anneau et un cinquième MVP du Super Bowl pour couronner sa première saison avec les Bucs, dont le seul titre est arrivé à la fin de la saison 2002. Mahomes peut remporter des trophées de MVP du Super Bowl consécutifs en aidant Kansas City à devenir la première équipe à répéter … depuis que les Brady’s Patriots l’ont fait en 2004. Dimanche, c’est la première fois que les quarts qui ont remporté les deux précédents Super Bowls s’opposeront. .

***

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur Twitter @ByNateDavis.

Si vous aimez parler de football, nous avons l’endroit parfait pour vous. Rejoignez notre groupe Facebook, La décision hors du terrain, pour engager un débat et une conversation amicaux avec d’autres fans de football et nos initiés de la NFL. Faire la bonne chose, s’inscrire maintenant!