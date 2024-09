Top 10 des matchs de football universitaire de la semaine 3 : les fantômes de la Pac-12 et les Friday Night Lights

Soyons honnêtes : ce week-end ne sera pas le plus excitant et le plus spectaculaire des matchs, avec seulement deux matchs classés. Mais il y a des rivalités et des duels qui devraient aider à définir (ou à exposer ?) un certain nombre d’équipes qui ont été difficiles à cerner au cours des deux premiers matchs. Et comme nous le voyons presque chaque semaine dans le football universitaire, il y a toujours quelque chose d’inattendu au menu.

Voici les 10 meilleurs matchs de la semaine 3, en commençant par quelques mentions honorables et en comptant à rebours.

Mention honorable : UNLV à Kansas (vendredi), n° 18 Notre Dame à Purdue, n° 1 Georgia à Kentucky, Colorado à Colorado State, UCF à TCU

(Tous les écarts de points proviennent de BetMGM ; cliquez ici pour les cotes en direct. Toutes les heures de coup d’envoi sont à l’heure de l’Est et le samedi, sauf indication contraire.)

10. Washington State (2-0) à Washington (2-0), 15h30, Peacock

Alors… la Pac-12 est de retour ? En quelque sorte ? Pourtant, ce match est un rappel trop précoce de ces cicatrices de réalignement. L’Apple Cup est censée se jouer après Thanksgiving, avec quelques implications pour la Pac-12 en jeu. Samedi ne sera pas ça, mais au moins nous aurons toujours la rivalité. Le quart-arrière Will Rogers et le running back Jonah Coleman ont semblé solides sous la direction du nouvel entraîneur de Washington Jedd Fisch, mais attention à une surprise significative pour Wazzu. Le quart-arrière John Mateer a été une dynamo à double menace (467 yards de passe, 252 yards de course, 8 TD au total) et devrait donner une chance aux Cougars à l’extérieur.

Doubler: Washington -4,5

9. Tulane (1-1) contre le n°15 Oklahoma (2-0), 15h30, ESPN

La Green Wave a failli vaincre Kansas State le week-end dernier à la Nouvelle-Orléans, après avoir été déstabilisée par une interférence offensive controversée qui a annulé un touchdown en fin de match. Les Sooners ont dû s’imposer 16-12 contre une équipe de Houston qui avait perdu 27-7 à domicile contre UNLV lors de la première semaine. L’Oklahoma a été dépassé en attaque et avait besoin d’un safety en fin de match pour repousser les Coogs, le quarterback Jackson Arnold ayant complété 19 passes sur 32 pour seulement 174 yards. Les Sooners entament le week-end en tant qu’équipe du top 15, mais commencent un calendrier SEC chargé le week-end prochain lorsqu’ils accueilleront Tennessee et ne pourront pas se permettre une déception hors conférence. Tulane n’est pas encore hors course pour cette place dans le groupe des 5 Playoffs, mais doit probablement faire le tri.

Doubler: Oklahoma -13,5

8. N° 16 LSU (1-1) à Caroline du Sud (2-0), midi, ABC

Tout le monde s’est concentré sur le score final trompeur entre Alabama et South Florida, mais il a fallu attendre le milieu du quatrième quart-temps pour que LSU mette Nicholls à terre. Le quarterback Garrett Nussmeier a réalisé de bonnes statistiques (302 yards, 6 TDs), mais l’attaque a eu du mal à établir la course avec John Emery Jr. blessé, et la défense a concédé deux séries de touchdowns consécutifs de 13 jeux et un touchdown de 67 yards. Les Tigers doivent trouver un rythme face à une Caroline du Sud tout aussi déroutante. Les Gamecocks ont battu Old Dominion lors de la première semaine, puis ont dominé le Kentucky à l’extérieur samedi dernier, encaissant moins de 200 yards. Alors… bonne chance pour prédire ce match.

Doubler: LSU-7

7. Texas A&M (1-1) contre Floride (1-1), 15h30, ABC

Le siège chaud de Billy Napier a eu un peu de repos lors d’une victoire 45-7 contre Samford, un match qui a présenté la meilleure chance de Napier de sauver les choses à Gainesville. Le véritable quarterback de première année DJ Lagway a établi un record scolaire avec 456 yards de passe et trois touchdowns, en remplacement de Graham Mertz, blessé. Le prospect cinq étoiles et recrue parmi les trois premiers de la classe 2024 a injecté une lueur d’espoir dans une saison et un programme qui semblaient déraillés par la défaite d’ouverture contre Miami. Napier a déclaré cette semaine que les deux quarterbacks joueraient (une tradition floridienne !), alors regardez comment les snaps sont distribués contre A&M. Parce que toute chance pour Napier d’avoir un avenir dans The Swamp dépend probablement du fait que Lagway soit le vrai joueur, tout de suite.

Doubler: Texas A&M -4,5

6. Virginie-Occidentale (1-1) à Pitt (2-0), 15h30, ESPN2

Aucune des deux équipes n’est classée. Aucune des deux ne fait partie des principaux prétendants de leur conférence respective. Mais nous aimons les rivalités épicées, et le Backyard Brawl en fait certainement partie. Les équipes se sont partagées ce match au cours des deux dernières années, et WVU a besoin d’une victoire à l’extérieur pour éviter un début décevant 1-2. West Virginia a couru partout sur FCS Albany la semaine dernière dans une victoire 49-14, mais les Mountaineers ont concédé 306 yards de passe après avoir eu du mal à contenir Drew Allar et Penn State. Pitt a lancé pour 302 yards lors d’une victoire folle de 21 points en deuxième mi-temps à Cincinnati.

Doubler: Virginie-Occidentale -2

5. N° 24 Boston College (2-0) contre N° 6 Missouri (2-0), 12h45, SEC Network

Une confrontation inattendue classée, à l’heure de lancement décalée du SEC Network. Bravo au nouvel entraîneur-chef de la Colombie-Britannique, Bill O’Brien, qui a suivi la surprise de Florida State avec un blanchissage de 56-0 de Duquesne et a insufflé une nouvelle vie aux Eagles. C’est un duo entraîneur-programme qui a tout son sens. Mais la tête d’affiche est une équipe de Mizzou qui a grimpé au 6e rang après avoir surclassé ses adversaires 89-0 en deux matchs. Le calendrier des Tigers est gérable selon les normes de la SEC – pas de Géorgie, d’Ole Miss, de Tennessee ou de LSU – mais ils ont maintenant une chance surprise de remporter une victoire dans le Top 25 avant d’entrer dans la ligue. C’est aussi une chance de voir le receveur Luther Burden III s’attaquer à sept réceptions pour 64 yards grâce à deux victoires éclatantes.

Doubler: Missouri-17

4. N° 9 Oregon (2-0) contre Oregon State (2-0), 15h30, Fox

Un match de rivalité plus intéressant que ce que nous avions anticipé il y a quelques semaines. Les Beavers et le nouvel entraîneur-chef Trent Bray sortent d’une victoire 21-0 contre San Diego State, et le QB transféré de l’Idaho Gevani McCoy a montré des signes prometteurs. Les Ducks, après avoir remporté une victoire de 10 points contre l’Idaho, l’ancienne équipe de McCoy, ont eu besoin d’une remontée au quatrième quart-temps et d’un field goal de dernière seconde pour battre Boise State et Ashton Jeanty à domicile. Le quarterback de l’Oregon Dillon Gabriel a été très efficace – il a complété 84,3 pour cent de ses passes en deux matchs – mais avoir permis 221 yards au sol à Jeanty et aux Broncos a peut-être mis en évidence certains problèmes défensifs qui pourraient gêner les Ducks une fois que le jeu Big Ten s’intensifiera.

Doubler: Oregon -16,5

3. Memphis (2-0) à Florida State (0-2), midi, ESPN

C’était censé être un match entre l’une des meilleures équipes du Groupe 5 et un prétendant à l’ACC. Memphis a tenu sa part du marché, mais FSU a désespérément besoin d’une victoire pour maintenir le ciel en place. Malheureusement pour les Tigers, une victoire ou une défaite serrée ne fait plus briller le résumé des éliminatoires du G5 de manière significative. Les Seminoles sortent d’une semaine de repos et ont encore beaucoup de temps pour changer l’ambiance, mais très peu de choses dans les performances contre Georgia Tech et BC suggèrent qu’ils feront ce qu’ils veulent avec Memphis et le QB Seth Henigan. Les Tigers peuvent soit faire une déclaration avec une victoire retentissante, soit briser ces espoirs de Playoffs avec une défaite.

Doubler: État de Floride -6,5

2. N° 4 Alabama (2-0) à Wisconsin (2-0), midi, Fox

Bama, favori de 30,5 points face à l’USF la semaine dernière, a fini par gagner par 26 points. Mais le score final de 42-16 était une marge de victoire trompeuse pour ce qui était un match de 14-13 à l’entame du quatrième quart-temps. Le Tide a des choses à nettoyer, mais Wisconsin aussi, qui n’a pas vraiment inspiré lors des victoires contre Western Michigan et South Dakota. Les Badgers trouvent toujours leur chemin dans la deuxième année sous Luke Fickell, et la façon dont ils s’en sortent samedi, qu’ils gagnent ou perdent, pourrait en dire long sur l’ambiance à Madison. Le quart-arrière Tyler Van Dyke (60,3 % de réussite, 6,4 yards par tentative, 1 TD par la passe) et l’attaque du Wisconsin doivent être beaucoup plus explosives pour ce que notre journaliste du Wisconsin Jesse Temple écrit pourrait être « le choc à domicile hors conférence le plus important de l’histoire du programme ». Jesse vous a également couvert sur le match de 1928.

Doubler: Alabama -16,5

1. N° 20 Arizona (2-0) contre N° 14 Kansas State (2-0), vendredi, 20h, Fox

Nous avons les Wildcats contre les Wildcats sous les projecteurs du vendredi soir. Et même s’il s’agit de la première étape d’une série hors conférence qui était prévue avant le réalignement, cela devrait aider à donner le ton pour le jeu Big 12. Après avoir marqué 61 points contre New Mexico tandis que Tetairoa McMillan a récolté 304 yards de réception, Zona a ensuite eu quelques problèmes dans une victoire 22-10 contre Northern Arizona, dont seulement deux réceptions pour 11 yards pour TMac. Quoi qu’il en soit, la connexion spéciale entre lui et le quarterback Noah Fifita devrait permettre à l’Arizona de rester dans la course au titre Big 12. Kansas State est également dans ce mix, bien que l’appel serré contre Tulane ait mis en évidence un groupe qui n’a pas totalement trouvé son rythme. Le quarterback à double menace Avery Johnson semblait plus à l’aise pour lancer le ballon samedi dernier, mais la principale préoccupation est une défense qui a cédé 342 yards de passe à la Green Wave et qui doit maintenant défendre l’un des meilleurs receveurs du football universitaire.

Doubler: Rue Kansas -7,5

(Photo du quarterback de l’Université du Kansas, Avery Johnson : Peter Aiken / Getty Images)